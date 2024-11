OL - ASSE : Benrahma, Orban et Kumbedi absents pour le derby

Titulaires contre Hoffenheim jeudi, Saïd Benrahma, Gift Orban et Saël Kumbedi n’ont pas été retenus pour le derby. Ernest Nuamah fait lui son retour dans le groupe de l'OL contre l’ASSE.

D'un extrême à un autre. En l'espace de trois jours, trois joueurs de l'OL sont passés d'un statut de titulaire à Hoffenheim à celui de joueurs hors du groupe pour la réception de Saint-Étienne, dimanche (20h45). Tous trois étaient pourtant bien présents à l'entraînement de ce samedi en fin d'après-midi et ont participé à la communion avec les 3 500 supporters. Seulement, la préparation du derby s'arrêtera là pour Saïd Benrahma, Gift Orban et Saël Kumbedi. En plus de Mahamadou Diawara, tout juste de retour de blessure, les deux offensifs et le latéral droit font les frais des choix de Pierre Sage.

Matic de retour

Pour Orban et Kumbedi, la surprise n'est pas totale puisqu'ils n'avaient pas fait le déplacement à Lille, vendredi dernier. Pour Saïd Benrahma, le retour de blessure d'Ernest Nuamah et une prestation moyenne en Allemagne auront donc certainement eu raison de sa présence dans le groupe de l'OL pour le derby. Ménagé contre Hoffenheim, Nemanja Matic est bien de la partie tandis que Nuamah effectue son retour dans le groupe lyonnais après avoir manqué les derniers rendez-vous à cause d'une alerte musculaire lors du match contre Besiktas.

Le groupe de l'OL pour le derby : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah, Zaha