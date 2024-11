Absent depuis plusieurs matchs, Mahamadou Diawara a fait son retour à l’entraînement collectif. Dans l’attente de ses choix, Pierre Sage peut compter sur un groupe au complet avant OL - ASSE.

Ils n’étaient pas bien nombreux à l’entraînement vendredi en milieu d’après-midi. Revenus à Lyon dans la journée, les Lyonnais avaient eu le droit à un programme adapté malgré l’imminence du derby contre Saint-Étienne. Les titulaires d’Hoffenheim (2-2) ont eu le droit à un travail en salle, tandis que les remplaçants et non-convoqués du rendez-vous européen ont effectué une séance sur le terrain pour se dégourdir les jambes. Alexandre Lacazette avait fait l’impasse sur cette heure d’entraînement, mais Nemanja Matic ou encore Ernest Nuamah, absents en Allemagne, étaient bien de la partie. Ce fut aussi le cas de Mahamadou Diawara.

Comme l’ailier ghanéen, le jeune milieu de l’OL avait repris la course la semaine dernière, mais a dû patienter un peu avant de faire son retour à l’entraînement collectif. C’est désormais chose faite, même si à deux jours du derby, sa présence dans le groupe est plus que compromise. Avec le retour de Diawara, absent depuis plusieurs matchs à cause d'un problème au genou, Pierre Sage a "un groupe au complet qui postule" pour la venue du voisin stéphanois. En plus de Diawara, l’entraîneur lyonnais devra faire d’autres choix pour ne convoquer que 21 éléments pour le derby.