OL - ASSE : le grand jour est arrivé !

Après près de mille jours d’attente, le derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne est de retour. La première manche se tient ce dimanche à Décines entre les deux meilleurs ennemis du championnat de France.

Cette fois, c’est le grand jour ! L’attente a été tellement longue que les supporters trépignaient d’impatience depuis quelque temps déjà. La Ligue Europa et la contreperformance à Hoffenheim ont eu beau être au rendez-vous de la semaine, les Lyonnais n’avaient d’yeux que pour ce match : le derby est enfin de retour ! Le dernier remonte au 21 janvier 2022 avec seulement 5 000 spectateurs et cela fait plus de mille jours que supporters lyonnais et stéphanois doivent prendre leur mal en patience.

Car s’il y a bien une chose sur laquelle les deux camps sont d’accord, c’est bien cette attente qui a été trop longue à cause de la descente des Verts en Ligue 2. Ce n’est qu’un lointain souvenir et ce dimanche 10 novembre 2024 marque le 125e affrontement entre les deux meilleurs ennemis du football français. De derby, il n’y en a qu’un et sans chauvinisme, OL - ASSE n’a pas de concurrent en la matière.

Ne pas jouer le match avant l'heure

Les rendez-vous à l’Etrat et au GOLTC samedi ont montré toute l’attente qui régnait autour de ces retrouvailles régionales. Ce dimanche, il y aura forcément de la pression, de l’excitation, mais il ne faudra pas pour autant crier victoire trop vite. Sur le papier, l’OL est plus que favori. Mais un derby se joue aussi avec les tripes et le mental et les Verts comptent bien s’appuyer sur ces ingrédients.

Quand Lacazette et Tolisso vont retrouver les joies de ces affrontements contre Saint-Étienne, Pierre Sage va lui vivre son premier derby sur le banc professionnel. S’il est plutôt du genre réservé sur ses émotions, l’atmosphère ne le laisse pas insensible non plus. "Aujourd’hui, je suis un pur Lyonnais, imprégné de cette culture. J’ai hâte de jouer chaque match, mais celui-ci en particulier. Cela fait 26 ans que je suis Lyonnais."