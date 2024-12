Ligue 1 : statu quo pour l’OL au classement

(Photo by Damien Meyer / AFP)

Malgré sa victoire à Angers, l’OL n’a pas réussi à grappiller des points sur ses concurrents, tous vainqueurs durant le week-end. Les Lyonnais restent cinquièmes de Ligue 1 et auront un gros choc à gérer dimanche prochain contre le PSG.

Avec les deux gros rendez-vous qui se profilaient, la crainte aurait été de voir les joueurs de l’OL déjà concentrés sur les matchs contre l’Eintracht Francfort et le PSG. Mais c’était sans compter sur le discours de Pierre Sage afin de ne pas laisser de côté le déplacement à Angers samedi soir. Le message a été bien passé et les coéquipiers de Rayan Cherki ont fait le travail en terres angevines (0-3) pour confirmer le succès contre Nice, une semaine plus tôt. De quoi confirmer leur place dans le top 5 de la Ligue 1. Néanmoins, cette victoire, la troisième de suite en championnat, n’a pas permis à l’OL de refaire son retard sur ses concurrents.

Le PSG, véritable test dimanche

Pendant cette 14e journée de Ligue 1, Lille, Monaco et Marseille ont gagné, laissant les Lyonnais à quatre points du podium et une longueur de la Ligue des champions. Derrière, Nice et Lens ont aussi pris trois points, ce qui laisse l’OL sous pression avant le dernier rendez-vous de cette année 2024 en championnat. Ce sera dimanche (20h45) au Parc des Princes contre le PSG. Le leader, seule formation du top 7 qui a perdu des points durant le week-end. De quoi laisser espérer un dimanche heureux dans quelques jours pour les hommes de Pierre Sage ?