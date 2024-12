OL - TKYDG : posez vos questions à Georges Mikautadze

Georges Mikautadze et Saïd Benrahma lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce lundi, émission spéciale dans "Tant qu’il y aura des Gones". L’équipe de TKYDG reçoit Georges Mikautadze à partir de 19h. Posez vos questions à l’attaquant de l’OL.

Il a plutôt bien choisi son timing. Samedi soir, Georges Mikautadze a régalé le public d’Angers, mais surtout ses supporters. À la 88e, il s'est illustré avec un but magnifique pour porter à 3-0 le score entre l’OL et le SCO. Une réalisation qui n’avait que 9% de finir au fond des filets. Elle va forcément être décryptée ce lundi soir sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Car oui, ce lundi, à partir de 19h, l’attaquant de l’OL sera présent en direct avec l’équipe de TKYDG pour une émission spéciale. L’occasion pour le Géorgien de revenir sur les raisons de son retour à Lyon, sa disette en début de saison et bien d’autres sujets.

En marge de la préparation de ce nouveau numéro de TKYDG, n’hésitez pas à poser vos questions à Georges Mikautadze. Certaines seront diffusées en direct. Pour suivre ce nouvel épisode de TKYDG, rendez-vous à compter de 19 heures le 9 décembre. Ce sera diffusé en direct sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.