Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Les invités étaient rares cette saison, mais lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" a offert un numéro spécial avant la semaine décisive de l’OL contre l’Eintracht Francfort et le PSG. L’équipe de TKYDG a reçu Georges Mikautadze, l’un des buteurs de la formation lyonnaise cette saison avec Alexandre Lacazette. Un timing quasiment parfait puisque le Géorgien retrouve petit à petit le chemin du but et s’est illustré à Angers avec une superbe réalisation. Le numéro 69 de l’OL est forcément revenu dessus, tout comme la dynamique positive des Lyonnais depuis quelques semaines.

Un brin timide au début, mais de plus en plus à l’aise au fil de l’heure de discussion avec nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, Georges Mikautadze a profité du deuxième thème pour tordre le cou à certaines rumeurs sur sa relation avec Alexandre Lacazette. S’il aimerait jouer tous les matchs, l’attaquant de 24 ans prend son mal en patience pour le moment et cherche à apprendre de son capitaine. Dans le troisième thème, le natif de Gerland est passé sur le gril et a répondu à des questions aussi bien sur ses inspirations que ses objectifs ou sa relation avec la sélection géorgienne.

Le sommaire de l'émission du 9 décembre 2024 :

0'10 : début de l'émission

1'29 : L'OL a trouvé la bonne carburation

20'49 : Mikautadze - Lacazette, un duo prolifique

37'55 : Mikautadze sur le gril

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.