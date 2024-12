Benrahma a repris le chemin de l’entraînement avant OL - Francfort

L’attaquant de l’OL, Saïd Benrahma (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Touché à la cuisse contre Nice, Saïd Benrahma avait dû faire l’impasse sur le déplacement à Angers. Une décision du staff de l’OL afin qu’il soit remis sur pied pour les deux rendez-vous capitaux contre l’Eintracht Francfort et le PSG.

Il était le seul absent pour cause de blessure à Angers. Dans un effectif relativement épargné par les pépins physiques depuis le début de la saison, Saïd Benrahma avait dû faire une croix sur le déplacement dans le Maine. Un choix avant tout pris par le staff de Pierre Sage afin de ne prendre aucun risque. Touché à la cuisse contre Nice, l’Algérien avait dû laisser sa place à la pause et ne s’était pas entraîné de la semaine. Son entraîneur a donc choisi de lui laisser encore quelques jours supplémentaires dans le but de complètement se rétablir. "Saïd Benrahma est forfait pour Angers, mais il postulera pour Francfort", avait confié Sage avant la 14e journée de Ligue 1.

Un groupe au complet jeudi ?

Après un jour de repos, les joueurs de l’OL ont repris l’entraînement lundi et devraient de nouveau afficher complet en Ligue Europa. Saïd Benrahma a fait son retour pour les séances collectives et postule donc pour être dans le groupe lyonnais contre l’Eintracht Francfort. Pour rappel, Pierre Sage a le droit de convoquer jusqu’à 23 joueurs pour les rendez-vous européens, contre seulement 21 pour les matchs de Ligue 1.