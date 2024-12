Toppmöller (Francfort) : "Contre l’OL, on paie cash les erreurs"

Ayant ouvert le score, l’Eintracht Francfort a bien cru que son plan allait parfaitement fonctionner. Finalement, les Allemands sont tombés sur un os avec l’OL (3-2).

Dans la fin de match houleuse entre l'OL et l'Eintracht Francfort, il a été le seul à voir rouge. Ayant considéré que "l’arbitre n’était pas dans le contrôle dans ce match", Dino Toppmöller n’a pas manqué de dire à Andris Treimanis ce qu’il avait pensé de son arbitrage. Cela lui a valu une exclusion suite à l’échauffourée après le coup de sifflet final. Alors forcément, le coach allemand était un peu remonté en conférence de presse, mais pas contre son équipe ni même contre l’OL, dont il a vanté les mérites. "Quand on joue contre une équipe comme Lyon, on paie cash nos erreurs. L’OL a été meilleur dans la possession, on a essayé de fermer l’axe, et ils sont passés sur les côtés. Ils ont marqué des jolis buts aussi."

"Une défaite qui va beaucoup nous apprendre"

Ayant eu un petit moment sympathique avec Pierre Sage entre leurs conférences de presse respectives, Toppmöller aurait bien aimé que l’Eintracht Francfort reparte avec un point de son déplacement à Décines. En ouvrant la marque à la 18e puis en revenant dans la partie à 3-2 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, la formation allemande y a cru devant ses 3 000 supporters. Le scénario a presque été parfait. "On a montré beaucoup de courage, et on a marqué un but dans ces zones dans lesquelles l’on avait prévu d’attaquer. On prend but un peu bête, on a tout fait pour revenir, on a fait de bons changements, mais c’est une défaite qui va beaucoup nous apprendre pour les prochains matches à qualification directe."

Dans cette belle victoire (3-2), l’OL a trouvé un adversaire avec du répondant et ça aide forcément à rendre un match emballant.