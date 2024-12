Sage a "beaucoup aimé" la mentalité de l’OL contre Francfort

Ayant choisi une tactique portée sur l’offensive, Pierre Sage a été récompensé de cette audace. Le visage de l’OL a été à la hauteur de l’évènement contre Francfort (3-2).

Avec Pierre Sage, on a appris à ne pas s’enflammer quand tout va bien et à ne pas voir tout en noir quand les vents sont contraires. Jeudi soir, après la victoire de l’OL contre Francfort (3-2), l’entraîneur français ne paradait pas. Il s’est arrêté de longues secondes pour échanger avec Dino Toppmöller au croisement de leur conférence de presse respective et n’a eu que des mots positifs pour décrire ce qu’il pensait de cette équipe allemande.

Pourtant, jeudi, le visage montré par ses joueurs a été à la hauteur de l’évènement qu’est cette Ligue Europa. Pressing, efficacité offensive, courage, cette belle soirée a réuni tous les ingrédients. "J'ai beaucoup aimé la mentalité de l'équipe ce (jeudi) soir, au-delà du jeu, c'est surtout la gestion de certains moments, de certains détails, qui ont fait qu’on a été selon moi, capable d'inverser la tendance et produire le jeu qu’on a produit, et gagner."

S’il a regretté le but encaissé avec cette glissade de Duje Caleta-Car consécutive à des erreurs de placement, Pierre Sage a salué la mentalité de son groupe pour ne pas lâcher après l’ouverture du score puis le 3-2 à dix minutes de la fin. "Aujourd’hui, j’ai vu Malick (Fofana) et Ainsley (Maitland-Niles) s’énerver et ça veut dire beaucoup, car ils n’ont pas l’habitude (sourire)".

"L'affluence au stade n'a pas été à la hauteur du match"

Dans la tension de fin de match, l’OL a fait front collectivement pour répondre aux provocations allemandes, mais aussi à la pression mise pour aller chercher ce 3-3 qui n’est jamais arrivé. Dans ce bras de fer, les Lyonnais ont montré leur unité, aidés par les 41 091 spectateurs présents. "Aujourd’hui, le public est le meilleur baromètre, je ne parle pas de l’affluence, car ce (jeudi) soir, elle n'a pas à la hauteur de ce match, mais les personnes présentes ont été derrière nous, nous ont vraiment encouragé. Cela donne de la force aux joueurs, mais quand le public est dans cet état-là, c’est aussi parce qu’il se retrouve dans ce que l’on produit."

Il est vrai que désormais le public lyonnais reprend du plaisir à voir son équipe jouer et cela faisait bien longtemps.