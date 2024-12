Déjà sur les tablettes de plusieurs clubs de Premier League l'été dernier, Ernest Nuamah aurait toujours la cote en Angleterre. L'ailier serait suivi par trois écuries anglaises.

Assistera-t-on à un final aussi rocambolesque que lors du mercato d'été ? Il faut espérer que non, à la fois pour la réputation de l'Olympique lyonnais, mais aussi pour le joueur. A la toute fin de la fenêtre des transferts estivale, Ernest Nuamah était proche de s'engager avec Fulham, avant qu'il ne fasse machine arrière et provoque une situation inhabituelle.

John Textor s'était excusé en privé et en public suite à cet épisode, même s'il n'est pas certain que cela remette les compteurs à zéro. En tout cas pour le footballeur de 21 ans, cela a forcément impacté sa première moitié de saison, très compliquée sportivement. Derrière le trio Malick Fofana - Alexandre Lacazette - Rayan Cherki, il peine à se faire une place. Il a la possibilité de rentrer en cours de match, mais son impact reste tout de même extrêmement maigre.

13 matchs, 1 passe décisive avec l'OL cette saison

Comptablement, il a joué treize rencontres avec l'OL (neuf en Ligue 1 et quatre en Ligue Europa), mais il n'a été titulaire qu'à six reprises. Il cumule 490 minutes de temps de jeu avec sa formation, pour une seule passe décisive et aucun but. Un bilan assez famélique, même si les statistiques brutes ne disent pas tout. Le Ghanéen, qui a montré son attachement au club, est resté "pour progresser", selon ses termes début octobre.

Qu'en sera-t-il à la fin du mois, lorsque s'ouvrira le marché hivernal ? Sachant que le pensionnaire de L1 est sous la surveillance de la DNCG et doit assainir ses finances. Sera-t-il tenté de le céder en janvier en cas d'offre(s) intéressante(s) ? Selon Foot Mercato, la réponse est positive.

Fulham, Everton et Palace intéressés ?

Le média spécialisé précise que la Premier League suivrait toujours de près l'attaquant, en particulier trois écuries. Il serait question de Fulham et d’Everton, dont il était déjà fait mention l'été dernier. Crystal Palace, où Textor a encore des parts, ferait partie également des prétendants. Lié à l'Olympique lyonnais jusqu'en 2028, Nuamah a coûté 28,5 millions d'euros aux Rhodaniens après son transfert définitif en provenance de Molenbeek en juillet. Aujourd'hui, il vaudrait 15 millions d'euros d'après les estimations de Transfermarkt.