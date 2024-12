Les joueurs de l’OL félicitent Georges Mikautadze après son but contre Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Au fil des semaines et des victoires, l'OL a retrouvé le sourire. Loin de la somme d'individualités qu'il a parfois été, le club rhodanien forme aujourd'hui un vrai collectif.

Il est certain que tout est plus facile lorsque les bons résultats s'enchaînent. Mais quelque chose nous dit que même en cas de contrariétés contre Francfort (jeudi) et le PSG (dimanche), peu de choses changeront du côté du centre d'entraînement de Décines. Depuis plusieurs semaines, voire mois, les sourires sont de retour lors des séances de l'OL, le chambrage et la bonne humeur sont très souvent présents tout en gardant le sérieux et la rigueur nécessaire à la progression.

Tout n'est pas parfait à l'Olympique lyonnais aujourd'hui, sinon il serait déjà sur le podium en Ligue 1 et mieux classé en Ligue Europa (actuellement 7e). Néanmoins, il est assez évident que comme le veut l'expression consacrée, "le groupe vit bien". "On travaille à l'entraînement et on prend du plaisir, a confirmé Georges Mikautadze dans Tant qu'il y aura des Gones. Or, le football, c'est avant-tout ça, prendre du plaisir. C'est de mieux en mieux, ce qui est de bon augure."

Les états d'âme ne polluent pas l'ambiance générale

L'attaquant n'est pas le seul à exprimer cette unité qui se dégage d'un effectif pourtant très fourni. "Cela fait du bien de se retrouver dans l'autre partie du tableau, c'est un autre sentiment, un stress positif, résumait Clinton Mata, qui a lui connu la terrible première partie de l'exercice 2023-2024. On a la concurrence qui nous permet de sortir de notre zone de confort. Certains gars sont en pleine confiance et il faut continuer comme ça."

Même si chacun aspire à plus, notamment les remplaçants et ceux laissés hors du groupe les jours de match, cela n'a actuellement pas de conséquences négatives sur l'ambiance générale. Les états d'âme des uns et des autres ne prennent pas le dessus, ce qui est dû à la fois à la gestion des temps de jeu de Pierre Sage et à la dynamique qui existe aujourd'hui. Or, il est bien connu que lorsqu'un collectif tourne bien, il est rare de vouloir s'en exclure pour des prétentions personnelles.

Une alchimie palpable

En raison du mercato estival et du chantier important que représentait la nécessité de cohésion dans ce vestiaire, l'entraîneur a eu besoin de plusieurs mois pour y arriver. Mais il semble avoir trouvé la formule pour faire naître une alchimie. "Ça se construit avec le temps. Et les résultats aident aussi, c'est plus facile après la victoire à Angers qu'après la défaite contre Marseille (2-3)", constatait Nicolas Puydebois.

L'ancien gardien de l'OL, trois fois champion de France en 2003, 2004 et 2005, remarque une évolution très positive de l'équipe. "On sent que le socio-affectif commence à fonctionner. Il y a des automatismes, de la complémentarité, qui se créent. On voit une vraie ossature se dessiner, une animation offensive et défensive, des choses se mettent en place, a-t-il apprécié. C'est ce qui manquait depuis plusieurs années. Le travail mis en place par Pierre Sage et son staff porte ses fruits car les joueurs adhèrent, sont à l'écoute et appliquent les consignes."

Les joueurs se retrouvent dans le projet de jeu

La notion de plaisir est un élément clé dans la réussite d'une saison. Pour le moment, les Lyonnais en prennent en évoluant les uns avec les autres. Des affinités sont apparues, à l'image de Georges Mikautadze et Saïd Benrahma. "Si tu t'entends bien avec quelqu'un hors du terrain, tu le trouveras davantage. Puis, on aime le beau jeu. Mais il n'y pas que lui, c'est le cas de Rayan (Cherki), Malick (Fofana), Wilfried (Zaha), Ernest (Nuamah)... Je pourrais citer tout le monde. On aime tous le ballon", a ajouté le buteur Géorgien dans TKYDG.

Si les premières pierres ont été posées au début de l'année, lors de la folle remontée vers la 6e place, l'encadrement technique a dû repartir de zéro ou presque avec les nombreux changements de l'été. Désormais, le staff entrevoit le résultat de son travail. "Plus les joueurs enchaînent ensemble, plus ils se comprennent, mieux ils anticipent les choses. On a un cadre à travers des positions sur le terrain, et à partir de ces placements, on a des permutations qui permettent de déstabiliser l'adversaire. Des interactions se mettent en place et on voit des émergences positives entre les joueurs, abondait Pierre Sage. On a eu besoin de temps, mais aujourd'hui, on est bien. On a toutes les perspectives ouvertes et on a toujours envie d'aller plus loin."

Attention au mercato pour l'OL

Il faudra tout de même surveiller plusieurs facteurs afin de garder ce cycle vertueux. Le maintien de la dynamique sportive tout d'abord, mais aussi le futur mercato hivernal. La gestion du mois de janvier sera cruciale, avec des départs attendus. En fonction de cela, l'équipe pourrait être impactée. Entre finances et sportif, un équilibre à trouver.