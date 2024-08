Pierre Sage lors d’Arsenal – OL (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

Pour le premier match au Parc OL, Pierre Sage a décidé de faire plusieurs choix forts contre Monaco. Si Alexandre Lacazette fait son retour à la pointe de l’attaque, l’entraîneur lyonnais a misé sur le duo Caqueret - Maitland-Niles au milieu avec Saïd Benrahma en meneur.

Une réaction d’orgueil est attendue ce samedi à 17h au Parc OL. Après la déroute inaugurale à Rennes, les supporters de l’OL espèrent voir un visage bien plus conquérant contre Monaco pour la première de la saison à Décines. Plutôt adepte d’une certaine continuité pour voir la réponse de ses joueurs, Pierre Sage a finalement dérogé à la règle avec de nombreuses surprises dans son onze de départ. Déjà dans le schéma tactique avec un passage du 4-3-3 au 4-2-3-1 avec donc un meneur de jeu. Si l’association Lacazette - Mikautadze était attendue contre les Monégasques, le Géorgien va finalement débuter le match sur le banc tandis que le capitaine lyonnais retrouve la pointe de l’attaque. Il sera épaulé par Ernest Nuamah et Malick Fofana, récompensé de sa bonne entrée à Rennes.

Néanmoins, la titularisation du jeune Belge n’entraîne pas la mise sur le banc de Saïd Benrahma. L’Algérien est bien titulaire ce samedi contre Monaco, mais occupera une place plus axiale. Il sera chargé de faire le liant entre le milieu et l’attaque dans un rôle de meneur de jeu. Une première surprise de la part de Pierre Sage qui trouve un écho à ce qui se passe juste derrière Benrahma. Pas de Matic, ni de Tolisso ou Mangala. Le double pivot sera composé de Maxence Caqueret et Ainsley Maitland-Niles qui continue à occuper tous les postes possibles à l’OL.

La composition de l’OL contre Monaco : Perri - Mata, Caleta Car, Niakhaté, Abner - Caqueret, Maitland-Niles, Benrahma - Nuamah, Lacazette, Fofana