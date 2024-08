OL : Lacazette revient sur sa ressemblance avec un athlète des JO 

Alexandre Lacazette et son sosie Edose Ibadin (montage O&L)

Aux JO, Alexandre Lacazette aura trouvé son sosie en la personne d’Edose Ibadin, un athlète nigérian coureur du 800 mètres. Le Lyonnais est revenu sur cette étrange ressemblance.

De retour à l'entraînement lundi à Lyon, Alexandre Lacazette avait participé à la compétition de football des JO de Paris 2024. Il a même obtenu le brassard de la part de son sélectionneur Thierry Henry. Les deux anciens Gunners ont su atteindre la finale du tournoi olympique, rejoints par l’Espagne. Cependant, la médaille d’or a échappé au “Général” (défaite 5-3). Les Français ont tout de même ramené l’argent à la France. Les Jeux ont été également l’occasion de voir différents sportifs venant du monde entier afin de concourir les uns contre les autres. Parmi eux, les supporters de l'OL ont remarqué une ressemblance entre Lacazette et Edose Ibadin, un athlète nigérian. Les images de ces gémeaux ont fait le tour de la toile numérique jusqu’à parvenir à coureur du 800 mètres qui a proposé au Lyonnais de le rencontrer.

“Je ne l’ai pas rencontré”

Cet écho médiatique a bien atteint les oreilles et les yeux d’Alexandre Lacazette. De retour à la maison, le Gone est revenu sur cette ressemblance dans une interview accordée à OLPlay. Il a même avoué qu’il avait “déjà vu cet athlète auparavant”, donc cela n'a pas été une si grosse surprise pour lui. Le capitaine des Bleus et de l'OL a redécouvert “sur Twitter que nous nous ressemblions”. Cependant, Alexandre Lacazette n’a “pas pu le rencontrer car nous n’étions pas au village olympique, ce qui rendait les choses compliquées pour se voir”, a-t-il confié. Sans aucune doute qu'une entrevue sera organisée un jour entre les deux sportifs de haut niveau.