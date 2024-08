OL : Lacazette a joué son 350e match sous le maillot lyonnais

Alexandre Lacazette buteur lors d’OL – Strasbourg. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

De retour aux affaires courantes samedi contre Monaco, Alexandre Lacazette n’a pu empêcher la défaite de l’OL (0-2). Le capitaine aurait aimé fêter son 350e match d’une autre manière.

Il est plutôt passé entre les gouttes, car il avait pour lui de faire son retour à la compétition samedi. Après seulement une semaine de vacances, Alexandre Lacazette a retrouvé le onze de départ de l’OL contre l’AS Monaco. Un pacte conclu avec Pierre Sage au moment de rejoindre l’équipe de France olympique mi-juin, mais est-ce bien prolifique ? Le numéro 10 a paru emprunté très rapidement et même s’il assure "se sentir très bien", il n’a pas eu le rendement qu’on lui connait. Contre Monaco, il a eu des circonstances atténuantes, mais l’OL aura besoin de son buteur pour redresser la barre. Ce discours donne l’impression d’être entendu depuis deux saisons et c’est malheureusement le cas.

Dans le top 10 des plus capés

En tout cas, Alexandre Lacazette aurait aimé un autre retour à la compétition. Célébré, en même temps que Rayan Cherki, pour sa médaille d’argent et que Nicolas Tagliafico pour son titre en Copa América, l’avant-centre a eu le droit à un petit cadeau supplémentaire. Contre Monaco, il a en effet atteint la barre des 350 matchs sous le maillot de l’OL. Ayant fait son entrée dans le top 10 des joueurs les plus capés la saison dernière en supplantant Juninho, Lacazette continue d’écrire son nom dans l’histoire de son club de cœur. Même s’il aimerait très certainement se battre pour des titres avant tout.