Mercato : qui est Tanner Tessmann, le milieu proche de l’OL ?

Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis et de Venise (Photo by ALEX LIVESEY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

L’Olympique lyonnais s’intéresse de près à Tanner Tessmann, milieu de terrain américain évoluant à Venise. Présentation.

L’OL est en quête de renforts pour son milieu de terrain et semble avoir jeté son dévolu sur Tanner Tessmann. Âgé de 22 ans, ce joueur américain évolue actuellement au Venezia FC, promu en Série A cette saison. L’Américain a fait ses débuts professionnels en MLS avec le FC Dallas en 2020 avant de rejoindre Venise en 2021. Il a même connu une petite carrière universitaire au football américain en tant que kicker de 2019 à 2020. Joueur polyvalent, il peut occuper plusieurs positions au milieu de terrain, ce qui le rend précieux dans différentes configurations tactiques. Son profil athlétique et sa capacité à casser les lignes avec des passes précises ont rapidement attiré l’attention des recruteurs lyonnais. Un profil similaire à Matic mais avec le poids des années en moins.

Expérience en Série B, les JO en France

Formé au sein de l’académie du FC Dallas, Tessmann est également international américain, avec deux sélections à son actif. Récemment capitaine de la sélection olympique américaine aux JO de Paris, il n’a pas su emmener son équipe aussi loin qu’il l’espérait. Le Maroc s’est dressé sur son passage et a largement su s’imposer (4-0). Son expérience en Série B lui a permis de progresser tactiquement, et il est désormais prêt à franchir un palier en rejoignant un club de Ligue 1 comme l’OL. L’intérêt lyonnais pour Tessmann montre la volonté du club de miser sur des jeunes talents internationaux pour renforcer son effectif.

Un pari sur l'avenir pour l'OL ?

Il faut noter que, précédemment cet été, l’Inter et la Fiorentina étaient sur le jeune milieu. En revanche, ce dernier n’a pas réussi à se mettre d’accord sur les termes du contrat avec les deux clubs et les deals ont capoté. Pourtant, Venise était d’accord avec les deux formations, seulement son joueur ne l’était pas. En recrutant Tanner Tessmann, l’OL ferait un pari intéressant sur un joueur encore en développement, mais avec un potentiel important. Sa capacité à s’adapter à différents styles de jeu pourrait être un atout pour les Lyonnais, surtout en Ligue 1. Son arrivée pourrait également offrir plus de solutions à Pierre Sage pour dynamiser son milieu de terrain. C’est clairement l’objectif de ce recrutement si celui-ci se réalise.

Le successeur de Matic ?

Si les négociations aboutissent, les Rhodaniens pourraient bien avoir trouvé un renfort de qualité pour les saisons à venir, avec une marge de progression encore considérable seulement 22 ans. Il pourrait progresser davantage aux côtés de joueurs d'expérience comme Nemanja Matic. C’est en ce sens que Tessmann serait le remplaçant naturel du Serbe, avec des statistiques importantes en plus dans la poche, contrairement à l’ex-Romain.

Le natif de Birmingham, en Alabama, s’est montré décisif la saison passée avec 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. En attendant une potentielle arrivée, les supporters lyonnais espèrent que l’OL et Venise se mettront d’accord pour le transfert. Quelque chose qui ne sera pas insurmontable à un an de la fin du contrat du Yankee. Seulement, d'après L'Équipe, ce serait déjà chose faites. On parlerait d'un accord avoisinant 6 millions d'euros. L'Américain serait attendu à Lyon pour une arrivée dimanche ou lundi probablement.