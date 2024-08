OL : Nemanja Matić revient à Rennes

Pour la première fois depuis son départ, Nemanja Matić sera de retour à Rennes. Un accueil particulier devrait lui être réservé par les supporters rennais.

Il en a certainement vu d'autres dans tous les stades par lesquels il est passé. Dimanche soir (20h45), Nemanja Matić fera sans aucun doute partie du 11 qui commencera la partie contre Rennes. Un match loin d'être anodin car il s'agit du précédent club du Serbe, avant que celui-ci ne signe à l'hiver 2024 avec l'Olympique lyonnais. Une bonne pioche qui n'est pas arrivée si aisément que cela dans le Rhône.

En effet, son départ de Bretagne a suscité bien des remous, avec cet épisode du train et les reproches sur l'absence d'une école internationale pour ses enfants. Autrement dit, les quelques mois (cinq) que le milieu de terrain a passés dans l'Ille-et-Vilaine ne lui ont pas toujours convenu. De l'autre côté, la manière dont s'est déroulé le transfert à l'OL n'a pas vraiment plu ni à la formation bretonne, ni à ses supporters.

Le kop rennais sera absent

On peut donc s'attendre à un accueil peu chaleureux de la part des spectateurs, même si le principal groupe de fans sera absent. "Franchement, s'il y a bien une personne à qui je peux faire confiance à ce sujet, ça, c'est Nemanja, a assuré Corentin Tolisso. Aujourd'hui, il a 36 ans, il en a vu passer, il a énormément d’expérience. Je ne me fais aucun souci par rapport à ça, qu’il y ait des sifflets ou pas. Je sais qu’il a bien aimé son passage de six mois à Rennes. Même si les supporters lui en veulent, il saura faire abstraction de ça, il sera focus à 100% et ça ne va pas l’empêcher de faire un bon match."

Effectivement, il faudra plus que quelques sifflets pour chambouler le footballeur ayant évolué à Manchester United, à l'AS Roma ou encore à Chelsea. "Je pense que l’accueil que réservent les fans rennais à Nemanja va le stimuler. Il n’a aucune animosité envers Rennes et il a la classe et l'expérience pour passer au-dessus de ces choses-là, a affirmé Pierre Sage. C’est un compétiteur d’expérience et il est au-dessus de ces "petits" problèmes, au vu de ce qu’il a vécu dans son enfance." Une chose est sûre, dimanche, Matić sera à nouveau déterminant pour l'OL dans sa quête d'un bon résultat.