Alors que de nombreux départs sont attendus cet été à l'OL, la question se pose. L'effectif comprend-il des joueurs à conserver absolument ?

Cela peut paraître fou pour une formation qui a terminé en boulet de canon la Ligue 1, au point d'arracher la 6e place et la coupe d'Europe alors qu'elle était dernière en décembre. A cet instant de l'intersaison, il est impossible de définir clairement le contour du futur 11 de l'OL. En ce 11 juin, le club se retrouve dans un contexte assez flou, entre la DNCG, la nécessité de réaliser des économies, de se renforcer et les volontés de certains joueurs de l'équipe d'aller relever d'autres défis.

Alors d'ici à la reprise le 5 juillet et au retour de la Ligue 1 le 16 août, il faut s'attendre à de nombreux changements dans l'effectif. Peu d'éléments sont considérés comme intransférables. "Même si la deuxième partie d'exercice est extraordinaire, il n'en reste pas moins que le bilan global est mitigé. Or, la plupart de ceux qui ont performé en 2024 sont ceux qui ont créé la situation catastrophique précédente avec la dernière place. Il va falloir consolider et harmoniser le groupe afin qu'il puisse répondre en Ligue Europa et viser le haut du tableau en championnat", a décrypté Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi.

Mata, Matic, Benrahma, Maitland-Niles...

Peu de noms semblent assurés de former la colonne vertébrale lyonnaise en 2024-2025. Nous pouvons citer Clinton Mata et Nemanja Matić, voire Saïd Benrahma et Ainsley Maitland-Niles, ou à un degré moindre, Malick Fofana, mais pour le reste, rien n'est garanti. Un gros travail attend les dirigeants rhodaniens, principalement David Friio (directeur sportif) et Matthieu Louis-Jean (patron de la cellule de recrutement).

Parmi les garçons qui devraient être indiscutables, Alexandre Lacazette est bien sûr tout en haut de la liste. Mais la réalité est bien différente et le Moyen-Orient veut l'attirer. "Il a été le véritable leader de l'équipe, en plus d'être un génial buteur. Malheureusement, lorsqu'on voit le pont d'or que lui offre l'Arabie saoudite... Il y a des offres qui ne se refusent pas, a prophétisé notre consultant. L'OL ne peut pas s'aligner, donc il faut lui présenter un autre projet. Il faut aussi prendre en compte l'état des caisses, car s'il part, tu te sépares d'un énorme salaire permettant de prendre deux bons joueurs. Mais oui, tu perdrais ton finisseur. J'aimerais qu'il aligne une 3e saison ici, mais j'ai peur que les sirènes saoudiennes soient plus fortes."

Sage et son staff vont devoir rebâtir un collectif

Lorsque Pierre Sage et son staff retrouveront leurs hommes début juillet, ils auront vraisemblablement plusieurs nouvelles têtes à découvrir, du fait de cette conjoncture incertaine qui entoure des cadres de l'OL, et pas seulement. "On est dans l'entre-deux aujourd'hui. Certains sont sollicités, d'autres ont des velléités de départ. C'est une grande question. Il faut peser le pour et le contre, garder une vraie ossature. Il y a beaucoup d'incertitudes pour savoir qui va rester et un gros chantier qui s'annonce, mais il n'y a pas ou peu d'indispensables aujourd'hui", a exposé le triple champion de France (2003-2005).

De cette vague de transferts attendue, une autre interrogation émerge. Alors que l'équipe tournait bien lors des cinq-six derniers mois, il va falloir rebâtir un collectif encore plus performant. Il y avait des manques, bien évidemment, mais qu'en sera-t-il pour le cru à venir ? "Ça fait beaucoup de monde sur le départ lorsque tu veux garder de la continuité. Pierre Sage a redonné de la confiance, de l'humilité et de la sérénité à cet effectif. Ce serait dommage de se séparer d'une grande partie des titulaires. Si 6 ou 7 d'entre eux partent, c'est trop pour gagner du temps par rapport aux adversaires, car c'est difficile de créer des automatismes." On l'a dit, l'Olympique lyonnais va mieux, mais le chemin est encore long vers le sommet.