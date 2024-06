Nemanja Matic, nouveau joueur de l’OL, avec le maillot de la Serbie (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Le 6 juin 2024, Gareth Southgate a dévoilé sa liste pour disputer l’Euro 2024 avec l'Angleterre. Le sélectionneur a fait des choix forts, qui ont plutôt ravi Nemanja Matic.

L’annonce des 26 joueurs sélectionnés par Gareth Southgate pour disputer l’Euro 2024 est intervenue dans la soirée du 6 juin 2024. Plusieurs grands noms anglais ne figurent pas dans cette liste, dont les deux ailiers Jack Grealish (Manchester City) et Marcus Rashford (Manchester United). Ces importantes absences ont fait réagir plusieurs personnalités du monde du football, dont le joueur de l’Olympique lyonnais Nemanja Matic, qui a loué les qualités des deux joueurs sur les réseaux sociaux.

Un clin d’œil à son pays

En effet, le joueur serbe a déclaré sur son compte X, anciennement Twitter : "J'aimerais toujours avoir des joueurs comme Marcus Rashford et Jack Grealish dans l'équipe, des joueurs qui peuvent décider d’un match en un seul mouvement ! Non sélectionnés, c’est une bonne nouvelle pour nous (la Serbie)." Ce post prend tout son sens quand on sait que l’Angleterre et la Serbie s’affronteront durant la compétition, puisque les deux nations sont dans la poule C, accompagnées de la Slovénie et du Danemark.

D’ailleurs, le géant serbe sait très bien de quoi il parle, car il a évolué cinq saisons aux côtés de Marcus Rashford lors de son passage à Manchester United. Ainsi, même s’il a pris sa retraite internationale en 2020, le milieu de terrain rhodanien suivra avec attention sa nation dans cet Euro 2024, et espère que son pays pourra réaliser un exploit contre les Three Lions.