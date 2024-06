Avec Matic, tout a presque changé pour l'OL

Matic, joueur de l’OL, face à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Arrivé lors du mercato hivernal, Nemanja Matic a tout de suite montré l’étendue de son talent. Il a su apporter à l’Olympique Lyonnais toute son expérience et est très vite devenu indispensable à son équipe.

Nemanja Matic a considérablement métamorphosé le milieu de terrain lyonnais depuis son transfert en provenance du Stade Rennais pour seulement 2,6 millions d’euros. Le milieu défensif serbe a beaucoup apporté défensivement, notamment en soulageant les défenseurs centraux par sa qualité de relance. De plus, sa capacité à garder le ballon a favorisé les attaques placées de l'OL. Le joueur de 1,94 mètre a aussi permis à son coéquipier Maxence Caqueret de se libérer et de revenir à son meilleur niveau.

Un véritable porte-bonheur

Même s’il n’a été impliqué directement dans aucun but de l’OL cette saison, l’impact du géant serbe s’est avant tout fait ressentir dans les statistiques. En effet, la formation lyonnaise a gagné 80 % du temps lorsque Matic a joué, contre seulement 21 % du temps lorsqu’il n'a pas été sur le terrain. D'après les chiffres rapportés par la LFP, cela représente 59 points d'écart. Cette différence constitue l’écart le plus élevé de Ligue 1, ce qui en fait le joueur le plus impactant de la saison.

L’international serbe est, en effet, un élément clé dans la gestion des fins de matchs. Il a souvent eu la malice de calmer le jeu et de faire gagner à son équipe de précieuses secondes, avec ses fameuses crampes qui se réveillent souvent dans le temps additionnel. Nemanja Matic est ainsi l’un des grands artisans de la remontée lyonnaise dans cette deuxième partie de saison.