OL - Mercato : les Lyonnais aux plus fortes valeurs marchandes

Les joueurs de l’OL félicitent Rayan Cherki pour son but contre Pontarlier. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

A l'approche du mercato, voici les Lyonnais les mieux valorisés par le CIES et Transfermarkt, dont les chiffres diffèrent assez nettement.

Dans quelques heures s'ouvrira officiellement le mercato estival. Si les clubs n'ont bien évidemment pas attendu la date fatidique du 10 juin pour lancer les hostilités, la semaine prochaine devrait incarner un tournant dans cette période si particulière. L'OL n'échappera pas à la règle, d'autant qu'il devra jongler durant l'intersaison entre besoin d'économies et nécessité de renforcer l'effectif pour lutter en Ligue 1 et en Ligue Europa.

Ce n'est pas un secret, plusieurs joueurs de l'Olympique lyonnais vont quitter Décines cet été, certains garçons aux gros salaires, d'autres en raison de leur situation contractuelle, et enfin une troisième catégorie, celle des valeurs marchandes, le besoin de liquidité étant une réalité.

Cherki, la plus grosse cote

Parmi les footballeurs dont le transfert pourrait ramener une jolie somme, ils sont quelques-uns à être sur le départ. Le premier étant Rayan Cherki. Le milieu offensif est, selon l'Observatoire CIES (40 millions d'euros) et Transfermarkt (25 M€), l'élément le mieux coté du vestiaire. La différence entre les deux estimations est assez importante, à voir si vente il y a, où se situera la réalité.

Ensuite, les classements varient selon la plateforme choisie. Le site suisse plaçant Ernest Nuamah en deuxième position avec un prix évalué à 40 M€ également (18 M€ d'après son concurrent). Le spécialiste allemand voit lui Orel Mangala, Saïd Benrahma et Maxence Caqueret à 20 M€ sur la deuxième marche du classement.

Des dizaines de facteurs entrent en compte

Le jeune milieu de terrain, qui fait partie des Rhodaniens susceptibles de quitter le nid, vaudrait 30 M€ d'après le CIES (troisième). Nous retrouvons ensuite Malick Fofana et Gift Orban à 20 M€ en quatrième position, notamment en raison de la longueur de leur contrat (jusqu'à 2028). Les deux anciens de La Gantoise vaudraient plutôt 15 M€ pour Transfermarkt.

Enfin, chez les joueurs présents dans les rumeurs de transfert, Jake O'Brien est valorisé entre 12 et 15 M€, Nicolas Tagliafico entre 5 et 8 et Alexandre Lacazette entre 5 et 9 M€. Rappelons tout de même que ces chiffres ne sont qu'une indication, et que bien d'autres facteurs entrent en compte lors des accords entre clubs, comme la concurrence sur le dossier, le contexte autour de toutes les parties concernées ou encore la date de la signature, selon si l'on se rapproche de la fin de la fenêtre ou pas.