Albert Gronbaek, ancien joueur de Bodo/Glim et désormais à Rennes (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Avec neuf arrivées et plus de dix départs, Rennes a grandement remodelé son effectif. Il faudra vite avoir des repères contre l'OL dimanche (20h45).

Leo Østigård, Albert Grønbæk, Glen Kamara, Hans Hateboer ou encore Henrik Meister... C'est une partie de la longue liste des nouveaux venus à Rennes cet été. Les quatre premiers pourraient même débuter en tant que titulaires face à l'OL dimanche lors de la première journée (20h45). Alors qu'il reste encore 15 jours dans ce mercato, le Stade Rennais a profondément bouleversé son effectif, et ce n'est sûrement pas terminé.

S'il a profité d'une préparation plutôt satisfaisante (trois victoires, deux nuls et une défaite) pour parfaire les automatismes, Julian Stéphan, l'entraîneur breton, sait que son groupe est loin de se connaître parfaitement. "La transformation était envisagée. Elle se réalise avec des joueurs qui viennent de championnats étrangers, avec une autre culture, une autre manière de fonctionner, c’est bénéfique pour tout le monde, a-t-il estimé. C’est un challenge de se réunir autour d’un projet collectif et de valeurs communes, de s’accorder et de créer du lien entre nous très rapidement."

Le changement face à la continuité

Avec autant de changements, sans oublier les départs de membres importants de l'effectif comme Martin Terrier, Enzo Le Fée, Guéla et Désiré Doué, voire Jeanuël Belocian, la formation rennaise sera-t-elle totalement prête dès ce 18 août contre l'Olympique lyonnais ? Cela semble peu probable, même si l'histoire a déjà démontré que certaines formations n'avaient pas besoin de beaucoup de temps pour se construire. De l'autre côté, les Rhodaniens ont joué la carte de la continuité, même si trois nouvelles têtes (Moussa Niakhaté, Abner et Georges Mikautadze) devraient débuter cette rencontre.