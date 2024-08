Rennes - OL : Kalimuendo incertain, Truffert présent côté rennais

Dimanche, Rennes et l’OL vont lancer leur saison de Ligue 1. Si Pierre Sage va devoir faire sans ses vice-champions olympiques, Julien Stéphan pourra compter sur Adrien Truffert et peut-être Arnaud Kalimuendo, même si ce dernier demeure incertain.

On reprend les bonnes vieilles habitudes. Trois mois après la fin de la saison, les entraîneurs de Ligue 1 sont de nouveau sur le pont pour les traditionnelles conférences de presse d’avant-match. À deux jours du choc Rennes - OL, Julien Stéphan et Pierre Sage ont eu le droit aux questions autour de l’état de santé physique de leur groupe respectif. Seules les absences pour suspension d’Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico ainsi que les vacances de Rayan Cherki après les Jeux olympiques sont à noter à Décines. À Rennes, le parcours jusqu’en finale des Bleus aux JO 2024 n’est pas entré dans des discussions pour gratter un peu de repos. Adrien Truffert et Arnaud Kalimuendo ont fait leur retour à l’entraînement et postulent pour le match de dimanche. Enfin, un doute subsiste malgré tout pour l’attaquant, touché au genou.

Meister qualifié, pas Carlos Andres Gomez

Avec peut-être ses deux vice-champions olympiques présents, Julien Stéphan espère attaquer la saison de fort belle manière. Pour ce faire, l’entraîneur rennais pourrait donner ses premières minutes contre l’OL à sa nouvelle recrue offensive Henrik Meister, arrivé en Bretagne durant la semaine. Si Benjamin Bourigeaud, en instance de départ, pourrait faire partie du groupe rennais - "il est là, il s’entraîne très bien. On compte tous énormément sur lui" - l’ailier colombien, Carlos Andres Gomez, qui devait signer vendredi son contrat avec le club breton, sera lui absent. Il ne sera pas qualifié à temps pour la rencontre contre l’OL.