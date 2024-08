OL : la présence de Sampaoli à Lyon met le feu aux poudres

De passage à Lyon ces derniers jours, Jorge Sampaoli a assisté à la rencontre entre l’OL et Monaco samedi. Face à la situation lyonnaise actuelle, il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres.

Lors de six derniers mois, cette présence aurait été avant tout anecdotique. Seulement, à l’heure où l’OL connait un début de saison compliqué avec deux défaites en deux matchs, voir Jorge Sampaoli entre Rhône et Saône a forcément déclenché quelques réactions en chaîne, n’aidant clairement pas à apaiser le climat pesant autour du club et de Pierre Sage. L’entraîneur lyonnais est pointé du doigt pour son coaching et un certain tâtonnement depuis deux matchs et certains trouvent déjà le moyen de le remettre en cause. Le football a la mémoire courte et cet exemple en est la preuve même si certaines critiques s’entendent largement. Alors quand Sampaoli vient passer quelques jours à Lyon et qu’il se retrouve photographié devant une pizzeria bien connue de la ville, il n’en fallait pas plus pour voir apparaitre les premières théories, dont celle d’un rendez-vous avec David Friio.

Une tournée des stades ces derniers jours

Les deux hommes se connaissent depuis leur passage commun à l’OM et l’hiver dernier, le directeur sportif avait poussé pour que l’entraîneur argentin prenne la suite de Fabio Grosso. Pierre Sage avait finalement convaincu la direction de lui laisser une chance jusqu’à la fin de la saison et le choix avait été payant. Friio et Sampaoli n’ont jamais coupé le contact de manière amicale et la présence de l’Argentin à Lyon relève avant tout du hasard plus que de la coïncidence. Selon nos informations, Jorge Sampaoli a bien assisté à la rencontre OL - Monaco samedi (0-2), mais cela s’inscrirait avant tout dans une tournée des stades de l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste. Le week-end dernier, il avait posé ses valises à Londres pour observer les matchs d’Arsenal et de Chelsea. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose au final ?