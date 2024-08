Hütter : "On a été agressifs pour pousser l’OL à faire des erreurs"

Battu deux fois par l’OL la saison dernière, l’AS Monaco a pris sa revanche samedi à Décines (0-2). Adi Hütter était satisfait du visage montré par ses joueurs.

Deux défaites d’un côté, deux victoires de l’autre. Entre l’OL et Monaco, les dynamiques sont contraires en ce début de saison de Ligue 1. Cela se voit dans les chiffres, mais également sur le terrain. Pendant une heure, la formation lyonnaise a réussi à tenir, mais s’est avant tout contentée de résister aux assauts monégasques plus que de créer le danger. Sans un bout de doigt de Lucas Perri, le club de la Principauté aurait d’ailleurs pu prendre les commandes du match dès la demi-heure de jeu.

Avec 20 tirs contre un côté lyonnais, Monaco a dominé les débats et aurait pu repartir avec encore mieux en étant un peu plus efficace dans le dernier et l’avant-dernier geste. Toutefois, Adi Hütter ne faisait pas la fine bouche après ce succès 2-0. "Je suis satisfait de la performance et de la victoire. Nous jouions contre une équipe qui, l’an dernier, avait fait une deuxième partie de saison fantastique, mais on a fait un très bon match. On a augmenté notre intensité dans le jeu pour aller chercher la victoire."

Une première victoire à Décines depuis 2017

La saison dernière, Monaco s’était cassé les dents par deux fois sur la formation de Pierre Sage. Samedi, il n’y a pas eu photo au Parc OL pour la première victoire monégasque à Décines depuis 2017. Cette année-là, Kylian Mbappé et ses coéquipiers avaient terminé champions. De titre, il n’en est pour le moment pas question à l’OL avec cette deuxième défaite de suite et une place de lanterne rouge.

Interrogé sur le visage de son adversaire, Hütter a préféré souligner les ingrédients mis par ses joueurs pour s’offrir un deuxième succès. "Lyon a eu peu d’occasions, alors que nous en avons eu beaucoup et nous avons été bons défensivement. On a été agressifs et on leur a fait commettre des erreurs." Des Monégasques agressifs face à des Lyonnais passifs, une des clés de cette rencontre.