Eliminés dès le premier tour des play-offs la saison passée, les U19 de l’OL entendent faire mieux cette saison. La saison démarre ce dimanche à 15h face à Clermont.

Après les U17 et la réserve samedi, c’est au tour des U19 de l’OL de lancer leur saison ce week-end. Comme leurs cadets et leurs ainés, les joueurs de Jordan Gonzalez ont la chance d'entamer ce nouvel exercice à domicile ce dimanche (15h). Ils reçoivent au centre de formation de Meyzieu les voisins de Clermont pour cette première journée de la poule B du championnat national. Ayant réussi à décrocher une place en play-offs la saison dernière, les U19 avaient toutefois été balayés d’un revers de la main dès le premier tour par le PSG et avaient fini cet exercice la tête basse. Amaury Barlet, en place en mai dernier, est redescendu d’un étage pour intervenir avec Jordan Gonzalez, qui retrouve une catégorie qu’il connait bien pour avoir entraîné les U18 et U19 du FC Lyon et de Lyon-La Duchère ces dernières années.

Konan purge sa suspension

Pour ce premier rendez-vous de la saison, l’entraîneur lyonnais va devoir se passer d’Yvan Konan. Le gardien de but avait reçu un rouge lors du quart contre le PSG et va purger l’un de ses matchs de suspension ce dimanche face à Clermont. Sans Enzo Molebé, promu à l’étage du dessus samedi avec la réserve (2-1), les U19 peuvent compter sur Daryl Benlahlou déjà présent la saison passée et sur les montées de Tiago Goncalves ou encore Rémi Himbert pour tenter de mettre à mal la défense clermontoise.