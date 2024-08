OL - Monaco (0-2) : un tir en 90 minutes, une première en 18 ans

Malgré un quatuor offensif aligné d’entrée de jeu, l’OL n’a jamais réussi à se montrer dangereux face à Monaco (0-2). La seule frappe d’Abner est presque anecdotique, n’ayant créé aucun frisson sur le but monégasque.

Lacazette, Nuamah, Fofana et Benrahma. Au moment du coup d’envoi contre Monaco, Pierre Sage avait choisi d’apporter du danger sur le but de la Principauté. Incapable de mettre Rennes en danger dimanche dernier, le technicien lyonnais avait donc choisi d’adopter une attitude offensive pour voir son OL relever la tête. Peine perdue puisque le rendu a été à la hauteur de ce qui avait été observé à Rennes. Et même pire, avec seulement un tir tenté en 90 minutes. Depuis qu’Opta analyse les statistiques des matchs, jamais l’OL n’avait rendu une telle copie depuis 2006. Quelles sont les raisons ? Alexandre Lacazette a préféré botter en touche, lui dont l’association avec Mikautadze est forcément attendue. "Je ne sais pas. Il faudra analyser le match, et on a des gens dans le staff assez compétents pour ça. On va se retrouver lundi pour analyser et en parler".

Sage : "Du mal à transformer de bonnes situations en occasions"

Pas de grandes réactions à chaud, donc, et cela peut se comprendre pour ne pas rendre un climat déjà assez pesant comme ça. Pourtant, en alignant Saïd Benrahma comme un relayeur offensif, Pierre Sage avait fait le choix d’avoir un joueur "capable de trouver des passes de déséquilibre". Cela ne s’est pas vu et l’entraîneur lyonnais l’a regretté, même s’il ne vise pas seulement l’Algérien. Entre un Malick Fofana percutant, mais brouillon dans le dernier geste et un Georges Mikautadze pas forcément inspiré techniquement, l’OL "a eu du mal à transformer de bonnes situations en occasions, puisqu’on tire une seule fois dans le match, ce qui est assez révélateur du côté inoffensif de notre jeu avec ballon".

La seule frappe d’Abner en fin de première mi-temps est d’ailleurs plus anecdotique qu’autre chose. La reprise du Brésilien est passée largement à côté du but monégasque. Au moins, cela a permis à l’OL de ne pas finir avec un zéro pointé.