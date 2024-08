OL - Monaco : l’heure de l’éclosion a sonné pour Malick Fofana

Malick Fofana (19 ans) devait être aligné au coup d’envoi du match contre Monaco, ce samedi (17 heures). L’occasion pour le Belge de prendre son envol.

Une intégration en toute discrétion. À son image. Depuis son arrivée à l’Olympique lyonnais, en janvier 2024 (4 buts en 21 matchs toutes compétitions en 2023-2024), en provenance de la Gantoise, Malick Fofana se fond petit à petit dans son nouveau décor. De nature timide et assez casanier, le jeune ailier (19 ans) qui vit dans le Rhône avec ses parents a déjà montré qu’il avait des qualités certaines. Un peu moins, il est vrai, lorsqu’il avait été aligné d’entrée de jeu (à six reprises) la saison passée. "Je suis jeune, je dois encore apprendre", ne cesse-t-il de répéter pour justifier ce temps d'adaptation.

Pour ce nouvel exercice, 2024-2025, le Belge, fils d’un ancien footballeur professionnel, a à cœur de prouver qu’il a les capacités à passer de "super-remplaçant" à un titulaire incontournable du 11 lyonnais. Remplaçant lors de la défaite à Rennes (3-0), il devrait débuter pour ce premier match de la saison à domicile contre Monaco, ce samedi (17 heures).

Pierre Sage a bien conscience que son joueur a tout le potentiel pour apporter sa pierre à l’édifice d’un collectif lyonnais mis à mal lors de la 1ʳᵉ journée de Ligue 1. "Il avait une blessure musculaire aux quadriceps. C’était impossible pour moi qu’il commence le match (à Rennes) pour éviter une rechute. Il est aujourd’hui apte à jouer et à commencer un match. C’est une très bonne nouvelle pour lui, pour l’équipe et pour moi", avoue bien volontiers l’entraîneur de l’OL.

"Il a cette capacité à attaquer la profondeur et à jouer de manière combinée"

Auteur d’une bonne entrée au Roazhon Park (22 minutes disputées), Malick Fofana a clairement une carte à saisir après les performances décevantes de Said Benrahma et d’Ernest Nuamah. "Il a un profil assez double", explique Pierre Sage. Et d’étayer ses arguments : "Il a cette capacité à attaquer la profondeur et à jouer de manière combinée. Il a un profil mixte et lisible. C’est un joueur qui perd très peu de ballons. Il est dans l’initiative pour attaquer l’adversaire, il est dans le jeu collectif de l’équipe. Cela donne beaucoup de solutions : en attaque placée, mais aussi en transition". Le technicien lyonnais a de la mémoire. "Il avait mis un but assez exceptionnel, la saison dernière contre Monaco (3-2 pour l'OL), en transition, sur une passe d’Alexandre Lacazette", rappelle-t-il, tout sourire.

Peur d'être attaqué sur le marché des transferts

Une manière subtile de planter le décor, à l’heure de recevoir le même adversaire conjugué avec le retour d’Alexandre Lacazette. Dans une période agitée par le marché des transferts, Malick Fofana, fan depuis petit de Manchester United, et admiratif du talent de Kylian Mbappé, souhaite continuer à grandir avec l’OL. Cependant, l’inquiétude demeure dans les rangs des supporters lyonnais. Le club a besoin de vendre et le jeune ailier au fort potentiel a forcément d’autres écuries européennes aux trousses. Pas de quoi le perturber outre-mesure, dit-on dans son entourage.

Malick Fofana se voit à Lyon cette saison et espère même secrètement être sur le pré du Parc OL, le 9 septembre prochain à 20 h 45 avec le maillot de sa sélection belge, pour affronter l’équipe de France (Ligue des nations). En attendant, Malick Fofana a la possibilité, dès ce samedi contre Monaco (17 heures), de se rendre indispensable aux yeux de son entraîneur et de son équipe.