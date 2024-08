OL - Monaco : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le premier match de Ligue 1 à Décines de l'OL face à Monaco ce samedi.

Avant-match

Un premier rendez-vous à domicile pour prouver que les paroles ne sont pas juste belles et qu’elles se retrouvent dans des actes. Ce samedi se joue la deuxième journée de Ligue 1 et pourtant les joueurs de l’OL ont déjà certaines choses à se faire pardonner devant leur public. Dimanche dernier, ils ont complètement raté leur rentrée à Rennes avec une défaite cinglante et surtout un visage qui a laissé à désirer sur certaines séquences. Pierre Sage ne s’en est pas caché, il attendait bien mieux de son groupe et espère qu’une réaction d’orgueil sera au rendez-vous à Décines pour la venue de Monaco.

Pour ce premier match de la saison au Parc OL, l’entraîneur lyonnais a la chance de pouvoir compter sur un effectif quasiment complet. Il y a bien évidemment les joueurs du loft qui sont en marge du groupe, mais hormis l’incertitude autour de Nicolas Tagliafico, vingt-cinq joueurs postulaient pour cette deuxième journée de Ligue 1. Le retour forcément attendu est celui d’Alexandre Lacazette, décrit comme "régénéré mentalement" par son coach après sa médaille d’argent aux Jeux olympiques.

À la vue du visage offensif lyonnais à Rennes, voir le capitaine lyonnais de retour ne sera pas de trop, même si la question est de savoir s’il sera associé d’entrée à Georges Mikautadze ou non. L’association fait saliver et est certainement redoutée côté monégasque. À la différence de l’OL, Monaco a entamé sa saison avec une victoire, certes courte, contre l’AS Saint-Étienne. Malgré certaines absences comme Golovin, Adi Hütter s’est montré plutôt confiant avant de défier le club rhodanien dans son antre décinoise.

À quelle heure se joue OL - Monaco ?

Cela a beau être l’affiche de cette deuxième journée de Ligue 1, la nouvelle grille de programmation propose donc cette rencontre ce samedi à 17h. Il risque de faire chaud à Décines avec plus de 30 degrés annoncés dans l’après-midi, ce qui risque de pousser Stéphanie Frappart à donner une pause fraîcheur aux 22 acteurs durant la première mi-temps.

Sur quelle chaîne voir OL - Monaco ?

Pas besoin d’abonnement DAZN pour l’affiche du samedi après-midi puisque cette case est réservée à beIN Sports quand les Coupes d’Europe ne viendront pas créer quelques soucis de programmation. Quoi qu’il en soit, la chaîne qatarie va amener avec elle un gros dispositif au Parc OL avec le duo Josse - Bravo aux commentaires et un plateau d’avant-match avec notamment la participation des ancien(ne)s Lyonnais(es) Sonny Anderson et Louisa Necib.