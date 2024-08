OL - Monaco : Stéphanie Frappart au sifflet

Le duel entre l'OL et Monaco programmé le samedi 24 août à 17 heures sera arbitré par Stéphanie Frappart.

Après la claque bretonne, l'OL doit se réveiller et enfin lancer sa saison. Sèchement battu 3 à 0 à Rennes lors de la première journée, il reçoit Monaco samedi 24 août à 17 heures. Un nouveau gros choc pour Pierre Sage et sa bande face au dernier deuxième de Ligue 1, et qui reste sur une victoire 1 à 0 face à Saint-Étienne. Devant plus de 50 000 supporters, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette, de retour pour l'occasion, voudront effacer le triste résultat du Roazhon Park afin de décrocher leur premier succès de l'exercice 2024-2025.

Dixième match de l'OL pour Stéphanie Frappart

L'affiche entre Rhodaniens et Monégasques a été confiée à Stéphanie Frappart. Bien connue des deux équipes, elle avait déjà officié lors d'un match entre les deux formations en Coupe de France en avril 2021 (victoire 2 à 0 de l'ASM). Au total, elle a arbitré à neuf reprises l'Olympique lyonnais, pour quatre succès, autant de défaites et un nul. La dernière fois, c'était en coupe, lors de la demi-finale contre Valenciennes, dans un stade de Décines incandescent (3-0).

Pour sa première apparition de l'année sur les terrains de Ligue 1, l'arbitre de 40 ans s'appuiera sur ses assistants, Mikaël Berchebru et Julien Aube. Concernant la vidéo, le choix s'est porté sur un duo composé de Nicolas Rainville et Pierre Legat.