Lancé dans un combat juridique pour faire valoir ses droits, le GOAL FC n’a pas obtenu gain de cause malgré le soutien de plusieurs clubs, dont l’OL. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réintégration en National et évoluera donc en National 2.

C’était un combat louable à plus d’un titre, mais qui s’annonçait malgré tout vain. Lancé depuis plusieurs semaines dans une bataille pour obtenir la possibilité d’évoluer en National, le GOAL FC n’a pas obtenu gain de cause. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir pu compter sur des soutiens de poids comme celui de son club partenaire qu’est l’OL, mais le club lyonnais a été confronté à une politique à deux vitesses avec notamment le refus de la FFF de se réunir pour étudier son cas après l’annonce de la rétrogradation de Bordeaux en National 2. Le GOAL FC a bien tenté un ultime recours ces derniers jours en saisissant le tribunal administratif de Paris. Ce dernier a rendu son verdict vendredi et indiqué que le club évoluera en National 2 et non en National.

Un derby contre Saint-Priest pour repartir de l'avant

Un coup dur pour Enzo Reale et ses coéquipiers qui vont donc vite devoir se remettre dans le bain. Après avoir boycotté la première journée avec le déplacement à Marignane, le GOAL FC s’est entraîné durant la semaine avec cette perspective de devoir repartir en National 2. C’est désormais acté et pour se remettre dans le bain, quoi de mieux qu’un petit derby. Ce samedi à 18h, la formation de Noël Tosi reçoit les voisins de l’AS Saint-Priest, promu en N2 et battu pour son premier match le week-end dernier.