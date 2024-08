OL - Monaco : Embolo bien présent pour le déplacement à Lyon  

À l’occasion du choc face à l’OL ce samedi à 17h à Lyon, Monaco a dévoilé son groupe qui partira affronter les Lyonnais.

Il faudra continuer les bonnes habitudes à la maison face à Monaco. En effet, l’OL a remporté ses six derniers matchs à domicile contre l’ASM. Et ce sera l’occasion de poursuivre cette série ce samedi à 17h au Parc OL. Les Lyonnais restent sur une défaite face à Rennes le week-end dernier (3-0) qui les a fait descendre de leur nuage. Au contraire, les Monégasques ont très bien commencé leur saison. Une victoire acquise dans le dur (1-0) à Louis II face à Saint-Étienne. Un succès qui n’est pas pour déplaire aux supporters lyonnais.

Monaco sans Golovin et Majecki, Embolo bien présent

Vendredi soir, l’AS Monaco a dévoilé son groupe pour affronter l’OL. La présence de Breel Embolo est bien confirmée, malgré le fait qu’il n'ait pas participé à l'entraînement collectif il y a deux jours. Il avait tout de même fait du travail en salle dû à une grosse séance la veille. Quant à Golovin et Majecki, les deux joueurs sont tous deux touchés à la cheville droite et ne peuvent répondre présents. On peut signaler le retour de suspension de Wilfried Singo, puissant défenseur, qui a purgé cette punition samedi dernier face aux Verts. Désormais, l’ASM ne pourra donc plus compter sur Wissam Ben Yedder, meilleur buteur du Rocher la saison passée (16 buts), parti libre cet été.

Le groupe de l’AS Monaco :

Gardiens : Köhn - Lienard - Stawiecki

Défenseurs : Henrique - Jakobs - Kehrer - Mawissa - Ouattara - Salisu - Singo - Teze - Vanderson

Milieux : Akliouche - Ben Seghir - Camara - Magassa - Minamino - Zakaria

Attaquants : Balogun - Embolo - Ilenikhena