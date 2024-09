Matic et Adryelson lors d’OL – Strasbourg (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Avec seulement 600 millions d’euros de droits TV, la Ligue 1 est loin d’avoir obtenu ce que Vincent Labrune souhaitait. Afin de relancer le processus, John Textor estime qu’il faudrait plus de places pour les joueurs extra-communautaires.

On peut avoir promis monts et merveilles, ne pas avoir tenu la promesse et mis tout un système en péril et pourtant être réélu à la tête de la Ligue. C’est ce qu’il s’est passé mardi au moment de l’élection du président de la LFP. Malgré la concurrence de Cyril Linette, soutenu notamment par John Textor, Vincent Labrune a été réélu. Pas forcément du goût du président de l’OL qui n’a pas mâché ses mots après l’élection. Mais ce qui est fait est fait et il est désormais impossible de revenir en arrière. En ce sens, Textor s’est désormais mis en quête d’une recherche de solutions pour rendre de nouveau la Ligue 1 attractive car "le modèle TV ne fonctionne pas et cette ligue va mourir à petit feu si on ne la diffuse pas mieux au reste du monde."

"C’est la mentalité française qui fait que nos revenus baissent"

Pour ce faire, John Textor estime que la part accordée aux joueurs extra-communautaires doit être plus importante qu’actuellement. Un club français comme l’OL ne peut compter que quatre joueurs venant de pays hors UE/EEE ou de pays qui ont des accords avec l’Union européenne. Un chiffre pas assez conséquent pour l’Américain. "L’idée de faire venir des joueurs de Corée ou d’Amérique du Sud ouvre le foot français à plus d’audience à l’international, et ça serait bien pour générer plus de revenus pour les clubs français via les droits TV ou de la publicité."

Conscient que l’idée risque de se heurter à quelques refus à la Ligue, John Textor assure qu’il faut réfléchir "plus intelligemment à la manière d’ouvrir cette ligue pour protéger les joueurs français tout en étant plus ouverts à l’international." Ayant l’expérience dans ce domaine, John Textor a une voix à faire entendre, mais il a aussi vu que le football français avait sa part d’ombre et n’a pas manqué de finir son exposé avec un petit tacle à l’attention de certains présidents. "Quand j’entends que c’est une ligue française et que tout le monde doit parler français, c’est incroyable. C’est la mentalité qui fait que nos revenus baissent."