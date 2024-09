OL - Ligue 1 : Vincent Labrune réélu président de la LFP

Vincent Labrune, président de la LFP (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Vincent Labrune a remporté son bras de fer contre Cyril Linette. Le président de la LFP a gagné les élections, renouvelant son mandat pour 4 ans.

La campagne électorale a été calamiteuse, mouvementée, et elle aura finalement accouché d'un résultat prévisible. Ce mardi a eu lieu l'élection pour définir le président de la Ligue de football professionnel. Le patron de l'instance, Vincent Labrune, était favori pour remporter le scrutin et ainsi repartir pour quatre ans à la tête de la LFP, soit jusqu'en 2028.

Il était opposé à Cyril Linette, ancien directeur général de L'Equipe et de PMU, entre autres. Ce dernier avait déjà difficilement obtenu les parrainages nécessaires pour se présenter, notamment grâce à l'appui de la ministre démissionnaire des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Mais cela n'a pas suffi à inverser la tendance face aux votants, les 17 membres du conseil d'administration*.

14 voix sur 17 pour Labrune par le CA

L'ex-président de Marseille, dont le bilan a été largement contesté ces dernières semaines, avec en toile de fond le sujet des droits TV, a été réélu avec 14 voix, contre 2 pour son concurrent (une abstention). Il l'emporte très largement, puisque qu'il a récolté ensuite 85,67 % des suffrages auprès de l'assemblée générale de la Ligue, qui devait confirmer le résultat précédent.

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale élit Vincent LABRUNE Président de la LFP au premier tour (85,67%). — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 10, 2024

*Les membres du CA de la LFP : Nasser Al-Khelaifi (PSG), Jean-Pierre Caillot (Reims), Damien Comolli (Toulouse), Olivier Létang (Lille), Pablo (OM), Jean-Pierre Rivière (Nice), Juan Sartori (Monaco), Bernard Joannin (Amiens), Pierre-Olivier Murat (Rodez), Vincent Labrune, Cyril Linette (qui devrait démissionner et laisser sa place à Alain Guerrini), Karl Olive, Marc Keller (FFF), Laurent Nicollin (Foot Unis), Philippe Piat et David Terrier (UNFP), Jacky Bonnevay (UNECATEF), Olivier Lamarre (SAFE), Lola Pierres (SNAAF) et Eric Rolland (AMCFP).