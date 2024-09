Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

La trêve internationale a permis au groupe de Pierre Sage de couper, pour ceux qui n'étaient pas en sélection. Pour Tant qu'il y aura des Gones, pas vraiment de repos, puisque au-delà du mercato, terminé depuis le 30 août, l'Olympique lyonnais a pris la décision vendredi 6 septembre de mettre à pied David Friio, son directeur sportif.

L'émission de lundi a donc essentiellement tourné autour de ce sujet. Nicolas Puydebois et Enzo Reale, nos consultants, ainsi que votre fidèle présentateur Razik Brikh, ont tout d'abord évoqué ce départ à venir à la direction sportive, avant de se pencher sur la question du que faire ensuite ? Doit-il être remplacé ? Et si oui, par qui ?

Veretout, bonne ou mauvaise pioche ?

Enfin, la troisième partie de l'émission du 9 septembre a été consacrée à la dernière recrue rhodanienne, Jordan Veretout, arrivé en tant que joker. Le milieu de terrain sera-t-il un plus pour l'effectif de l'OL et notamment pour l'entrejeu, déjà garni par Maxence Caqueret, Corentin Tolisso ou encore Mahamadou Diawara, Tanner Tessmann et Nemanja Matić.

Le sommaire de l'émission du 9 septembre :

0'10 : début de l'émission

1'37 : Départ de Friio : c'était inéluctable ?

19'59 : Départ de Friio : qui pour le remplacer ?

42'16 : L'arrivée de Veretout change-t-elle la donne ?

