Ayant observé de loin Vincent Labrune remporter la présidence de la LFP, John Textor a posé un regard amer sur les élections qui ont eu lieu mardi.

Beaucoup de mots, d'encre écoulée, mais finalement rien n'a changé. Mardi, Vincent Labrune a remporté pour la deuxième fois les élections à la présidence de la Ligue de football professionnel. Un résultat clair et net puisque son adversaire, Cyril Linette, n'a pas convaincu le conseil d'administration de la LFP, au contraire d'une majorité de l'opinion publique.

Largement réélu, l'ancien dirigeant marseillais repart donc pour un mandat de quatre ans. Du côté de l'OL, on peine à s'en réjouir, du moins pour John Textor, qui faisait partie des présidents opposés à Labrune depuis l'histoire des droits TV. "Il y a eu une entrée très tardive d'un candidat (Linette), que j'aurais adoré pouvoir entendre davantage. J'aurais aimé avoir un vrai choix à la suite de discussions poussées. Après cela, j'aurais pu vous dire qui j'aurais soutenu. C'était une version sportive du Venezuela... Je n'ai pas vu une démocratie, a-t-il affirmé à la sortie de l'assemblée générale, des propos recueillis par L'Equipe. Mais maintenant, c'est fait, il est président et on est derrière lui. Même si on sait bien que la décision était actée bien avant le vote."

Sur les droits TV : "C'est simplement triste pour la France"

C'est surtout le scrutin en lui-même qui interroge l'homme d'affaires et patron d'Eagle Football. "Je ne veux pas évoquer spécifiquement sa réélection. J'ai beaucoup entendu parler de démocratie. En tant qu'Américain, ce n'est pas une démocratie que je reconnais vraiment... Je ne pense pas que ce soit un processus démocratique, a-t-il regretté. Je rappelle que l'élection a tenté de se faire avec un seul candidat il y a deux semaines..."

Au cœur de l'été, alors que le feuilleton des droits TV battait son plein, Textor, qui s'exprimera ce mercredi en conférence de presse (17h30), avait milité pour une plateforme propre à la LFP diffusant tous les matchs. Mais il n'avait pas les bons soutiens et s'était fâché avec Nasser al-Khelaïfi (PSG). "Je n'ai été en colère contre rien du tout... C'est simplement triste pour la France. On est heureux de s'être qualifiés, en fin de saison dernière, pour une coupe d'Europe. Je ne peux pas imaginer l'impact financier que nous aurions subi sans cela. Pour les droits télévisés, on n'a pas écouté ceux qui avaient de nouvelles idées. On est dirigés par des gens qui ont une vision restrictive de la Ligue 1, a-t-il clamé. Alors qu'il faut développer nos revenus."

"On fonctionne comme des dinosaures"

Toujours pas convaincu par le produit actuel et par la direction que prend ce dossier extrêmement sensible et vital pour les clubs, le président rhodanien avait tenté de faire entendre sa voix, sans succès. "J'ai proposé mes services à la Ligue... En vain. On aurait pu faire mieux. On fonctionne comme des dinosaures", a-t-il conclu, ce qu'il est visiblement un des seuls à penser chez les pontes du football français au vu du résultat de mardi. L'avenir nous dira s'il avait raison ou non.