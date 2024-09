OL : Mikautadze et la Géorgie pour confirmer face à l’Albanie

George Mikautadze avec la Géorgie. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Facilement victorieuse de la Tchéquie samedi (4-1), la Géorgie de Georges Mikautadze espère poursuivre sur cette dynamique lors de son déplacement en Albanie ce mardi.

La Ligue des nations est lancée. Si cette compétition est parfois sujette à certaines critiques, ajoutant toujours plus de rencontres à enjeux au calendrier des joueurs, elle peut aussi permettre à des nations de progresser et de se révéler. Après son incroyable parcours à l’Euro en juin, la Géorgie montre qu'elle n’est pas arrivée en 8es de finale par hasard. Les partenaires de Georges Mikautadze ont terrassé la République Tchèque samedi, s’imposant 4 à 1 avec un but du Lyonnais.

Viser la promotion dans le tournoi A

Ce mardi, à 20h45, ils se rendront en Albanie, pays qui a également remporté sa première affiche dans la poule 1 du tournoi B face à l'Ukraine (2-1). Les hommes de Willy Sagnol ont donc une belle opportunité de prendre seuls les commandes de ce groupe. Avec, au bout des six matchs, la possibilité d’une promotion dans "la cour des grands" aux côtés des meilleures sélections européennes dans la Ligue des nations A ? Ce serait l’ambition pour cette génération géorgienne dans laquelle le talent ne manque pas.

Rendez-vous donc ce 10 septembre au soir. Après cette partie, Mikautadze reviendra à Lyon, où il retrouvera ses coéquipiers. L’OL est en effet en pleine préparation de son voyage à Lens dimanche 15 septembre à 20h45 pour la troisième journée de Ligue 1.