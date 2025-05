Comme bon nombre de ses partenaires, Georges Mikautadze a vécu des hauts et des bas cette saison. Malgré tout, l'attaquant est globalement satisfait de ses performances.

C'est une course certes anecdotique d'un point de vue collectif, mais qui n'existait plus lors des précédents exercices. A trois rencontres du terme de la saison 2024-2025, on ne sait pas encore qui de Georges Mikautadze ou d'Alexandre Lacazette terminera meilleur buteur de l'OL. L'ainé est pour l'instant devant, avec 17 réalisations toutes compétitions confondues, mais l'ancien Messin est tout proche (16).

Recruté pour cela, pour apporter une concurrence à l'ex-Gunner, le Géorgien a vécu des hauts et des bas pour ses débuts professionnels avec l'Olympique lyonnais. Mais sur des périodes plus ou moins importantes, il a retrouvé de l'efficacité. En 2025 par exemple, il a inscrit 9 buts. Il a aussi été 14 fois titulaire, contre 8 en 2024.

"Ce n’est pas si facile de revenir dans sa ville"

Interrogé pour connaître son point de vue sur ses prestations, Mikautadze s'est montré plutôt positif. "Ma saison est bonne, même s’il m’a fallu un temps d’adaptation. Avec l'enchaînement des matchs, j’ai pu avoir plus de temps de jeu et être de plus en plus décisif. L’OL est le club que je connais le plus, mais c’était quand même un nouveau coach, des nouveaux partenaires. Ç'a pris le temps nécessaire, mais je crois que c’est validé maintenant, a-t-il confié. Je suis content que ça aille mieux. Je ne me suis pas pris la tête, je n’étais pas inquiet. Mais c’est vrai que ce n’est pas si facile de revenir dans sa ville."

Le début de son aventure dans le Rhône fut très difficile, ses performances étant loin de celles qu'il a pu réaliser avec les Messins. Le déclic est finalement intervenu un jour d'octobre, lorsqu'il a marqué un doublé, ses premières réalisations avec l'Olympique lyonnais. "Mon premier but contre Auxerre (2-2) sur pénalty a été très important, a affirmé le footballeur de 24 ans. Et après, j’ai pu être plus décisif, c’est venu."

Probablement titulaire dimanche contre Lens, il aurait l'occasion de revenir à égalité avec Lacazette (suspendu) au classement des meilleurs canonniers rhodaniens. Mais surtout, de permettre à l'équipe de faire un pas supplémentaire vers le top 4.