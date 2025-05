Privé de banc de touche jusqu’au 30 novembre 2025, Paulo Fonseca a appris à travailler depuis la tribune. Une expérience qu’il qualifie de "positive", quand bien même, il se sent loin de ses joueurs lors des rencontres.

Cinq victoires et deux défaites. Voici le bilan de l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca depuis qu’il a été suspendu de vestiaire, jusqu’au 15 septembre, et de banc de touche, jusqu’au 30 novembre 2025. En cause, une violente agression à l’encontre de Benoît Millot en fin de match face à Brest (2-1), le 2 mars dernier. Alors que certains n’envisageaient même pas que des joueurs puissent s’en sortir sur le terrain sans leur coach, le technicien portugais a lui fait de cette sanction une force, même si les couacs existent, comme à Saint-Etienne (1-2).

Néanmoins, le bilan comptable est plutôt positif en Ligue 1 depuis cette suspension (15 points pris sur 21 possibles). Pour l’ancien Milanais, la tribune de presse est devenue familière. Il se plait même à analyser les matchs de son équipe depuis ces hauteurs. Cela lui donne une perception plus globale. "C'est différent pour moi, j'observe la partie avec une autre vision, c'est plutôt positif de la regarder comme je le vois maintenant. On a une vue plus large", a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse.

Un staff aux petits soins

Tactiquement, Paulo Fonseca se sent à l’aise dans les travées des stades. Mais il concède tout de même que la proximité avec ses hommes lui manque. "Ça reste difficile d'être loin de l'équipe". Malgré tout, il a tenu à féliciter le travail de son staff. Une relation de confiance désormais à distance entre l’analyste vidéo, Nelson Duarte, qui accompagne Fonseca en tribune, Paulo Ferreira, entraîneur adjoint et Jorge Maciel. "Jorge (Maciel) et tous les adjoints ont fait un magnifique travail […] La communication fonctionne bien entre l'analyste assis à côté de moi, Jorge et Paulo Ferreira. […] Ça ne change rien dans les décisions pour les changements, même en urgence", a affirmé l’ex-entraîneur du LOSC.

"Peut-être que dans dix ans, on verra les entraîneurs en tribunes, comme au rugby"

Une prise de hauteur qui devient petit à petit une habitude. À tel point que Paulo Fonseca réfléchit à conserver cette méthode de travail, même après sa suspension. "Au bord du terrain, notre vision est tout à fait différente. Je ne sais pas si l'avenir sera ainsi, mais ça peut être une possibilité. On a une vue plus large. Je sais que les périodes d'intervention avec les joueurs, c'est avant le match et à la mi-temps. Alors, c'est une possibilité pour l'avenir. Peut-être que dans dix ans on verra les entraîneurs en tribunes, comme au rugby ou au foot américain".

Pour rappel, l’OL a fait appel de la sanction auprès du Comité national et sportif français (CNOSF). Un aménagement de la sanction pourrait être décidé alors que certains de ses homologues, comme Antoine Kombouaré, étaient montés au créneau pour dénoncer l’impossibilité pour Paulo Fonseca d’exercer son métier. Réponse dans quelques jours, le 6 mai.