Paulo Fonseca, des débuts réussis avec l’OL

Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Alors que l’OL aborde la semaine la plus importante de sa saison, Paulo Fonseca n’est pas étranger aux bonnes performances lyonnaises depuis son arrivée. Il pourrait même permettre au club de retrouver la Ligue des champions. Une première depuis cinq ans.

C’était une décision qui avait provoqué la colère de bon nombre de supporters entre Rhône et Saône. Le 28 janvier, John Textor procédait au limogeage de Pierre Sage, alors entraîneur de l’OL. L’ancien directeur du centre de formation avait permis à son club de cœur de retrouver une place en coupe d’Europe en partant de la zone rouge en Ligue 1 la saison dernière. Mais le propriétaire américain n’est pas du genre à mélanger cœur et business. De ce fait, il avait nommé Paulo Fonseca comme nouveau coach de l’OL pour redynamiser son équipe et lui permettre de retrouver une place en Ligue des champions. Une décision pour l’instant payante pour l’homme d’affaires, puisque les débuts du technicien portugais sont réussis.

Depuis son premier match à Marseille le 2 février (2-3), Paulo Fonseca a remporté 21 points en 10 matchs de championnat. Une performance qui le place à la troisième position du classement sur la même période, derrière le PSG (27) et Strasbourg (23). Il égalise également un vieux record datant de 17 ans. Seul Claude Puel avait fait les mêmes débuts en 2008 sous les couleurs lyonnaises. Des résultats présentement aussi convaincants en Ligue Europa. Après une qualification plutôt tranquille face à Bucarest, les Rhodaniens sont parvenus à accrocher le nul à domicile face à Manchester United et peuvent espérer atteindre les demi-finales ce jeudi, à Old Trafford.

Pourtant, il n’est plus sur son banc en Ligue 1…

Seule ombre au tableau : un coup de sang qui lui a valu une suspension de neuf mois. En fin de match face à Brest le 2 mars (2-1), Paulo Fonseca avait disjoncté. Après le recours à la VAR de l’arbitre pour visionner une potentielle situation de penalty, il s’était grossièrement emporté. Front contre front avec Benoît Millot, il avait logiquement récolté un carton rouge avant de connaître sa peine.

De longs mois à prendre de la hauteur en tribune et à se retrouver loin de ses joueurs et des vestiaires les jours de match. Cela a-t-il provoqué une cassure dans le vestiaire ? Loin de là. L’effet a semble-t-il été inverse. Le groupe en est ressorti davantage soudé, à l’image de la scène de liesse après le premier but inscrit à Bucarest (1-3).

Paulo Fonseca n’avait d’ailleurs pas pu retenir ses larmes devant le soutien de ses joueurs. Deux mois très mouvementés donc pour l'ancien entraîneur de l'AC milan. Entre très bons résultats, colère et larmes, il a su confirmer les espoirs placés en lui par John Textor. Néanmoins, une semaine cruciale l'attend : Manchester United et Saint-Etienne. Deux chocs qui, si les choses se passent mal, pourraient venir balayer d'un revers de main une fin de saison pour l'instant palpitante.