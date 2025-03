Auteur d’un doublé après son entrée, Malick Fofana a permis à l’OL de faire un grand pas vers la qualification. Et d’offrir dans le même temps une bouffée d’oxygène à Paulo Fonseca.

De notre envoyé spécial à Bucarest pour FCSB - OL.

Votre rentrée a été décisive dans cette victoire 3-1 de l’OL face au FCSB. Racontez-vous un peu ce doublé…

Malick Fofana : Je rentre à 1-1. On essaye de continuer à attaquer pour marquer ce deuxième but, et ensuite, le troisième arrive en contre-attaque. Il faut maintenant finir le job la semaine prochaine.

On a vu beaucoup de joie sur les trois buts, c'était aussi important par rapport au contexte avec le coach de gagner ce (jeudi) soir ?

Oui, bien sûr, le coach nous a motivés avant le match, il a dit que c'était très important ici de gagner le match. On a fait ce qu’il a demandé, on va se focaliser à présent sur Nice et puis le match retour pour assurer cette qualification.

"Le coach nous a motivés pour gagner pour lui"

À quel point êtes-vous au soutien du coach ? Il insiste sur ce soutien de tous les joueurs du groupe, c'est aussi votre sentiment ?

Tout le monde est derrière, il a parlé un peu mercredi par rapport à la situation et il nous a vraiment motivés pour gagner ce match pour lui et on a pu le faire ce (jeudi) soir, on est très contents.

Vous êtes inquiet de ne plus avoir le coach sur le banc pendant longs mois ? Ça change quand même le jour du match de manière assez significative…

Oui, ça va changer, car il ne sera plus sur le banc, mais il est toujours derrière nous. On est un groupe qui le soutient, il va toujours être là pour nous et nous aussi, on va l’aider. On a une bonne dynamique.