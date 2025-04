OL : Ernest Nuamah opéré ce mardi matin à Lyon

Touché par une rupture des ligaments croisés, Ernest Nuamah a été opéré ce mardi matin à Lyon. Place désormais à la rééducation.

Très renommé pour ce genre d'interventions, le docteur Bertrand Sonnery-Cottet est souvent sollicité pour opérer les sportifs victimes d'une rupture des ligaments croisés. Malheureusement pour lui et l'Olympique lyonnais, l'un de ses joueurs a dû s'en remettre à ses mains expertes. Mardi matin, Ernest Nuamah est passé sur la table d'opération, ainsi que le révèle l'AFP.

Le Ghanéen est à l'infirmerie pour le reste de la saison suite à sa grave blessure au genou gauche survenue au cours du choc contre Lille (2-1). Il avait quitté ses partenaires après moins de dix minutes de jeu, remplacé par Rayan Cherki. Les messages de soutien ont alors afflué venant de ses coéquipiers. Lors de la partie suivante, face à Manchester United (2-2), ces derniers lui ont rendu hommage. Après le but Thiago Almada, ils ont fièrement mis en avant son maillot.

En rééducation dans l'Ain

Suite à cette intervention à l'hôpital privé Jean-Mermoz, à Lyon, Nuamah va désormais s'atteler au plus loin. Il a devant lui plusieurs mois de rééducation. Un travail qu'il effectuera à Hauteville-Lompnes, dans l'Ain, dès mercredi. S'y dresse un centre de convalescence dans lequel on retrouve une salle de musculation, des espaces de kinésithérapie et d’ergothérapie, des bassins, ainsi qu'un parcours extérieur de marche.

Durant cet exercice 2024-2025, le footballeur de 21 ans a compilé six buts et deux passes décisives. Pas toujours en réussite, il donnait surtout l'impression de monter en puissance avant de se blesser. De quoi donner des regrets à l'OL, qui devra faire sans lui pour accomplir ses objectifs en Ligue 1 et en Ligue Europa.