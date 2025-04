L'arbitre de Manchester United - OL ne rappellera pas un bon souvenir aux Lyonnais. Sandro Schärer était déjà au sifflet du quart de finale retour contre West Ham (0-3).

L'OL aimerait sûrement que le scénario ne se répète pas. C'est le charme de ces petites anecdotes qui entourent les rencontres couperets. Jeudi, les coéquipiers de Corentin Tolisso défieront Manchester United à Old Trafford pour une place dans le dernier carré de la Ligue Europa. Au sifflet de ce choc, un arbitre suisse, Sandro Schärer.

Ce nom ne vous dit certainement rien, mais les Lyonnais se souviennent sans doute de l'unique match du club rhodanien qu'il a dirigé dans sa carrière. En avril 2022, lors de sa dernière apparition à ce niveau de la compétition, Peter Bosz et ses troupes recevaient West Ham pour le quart de finale retour de C3. Après un nul (déjà) à l'aller, les Anglais étaient venus infliger une leçon à leur adversaire devant son public (0-3).

Au sifflet de la dernière Supercoupe d'Europe

A la direction de ce duel, nous retrouvions ce même Sandro Schärer, même s'il n'avait pas eu d'influence particulière sur le résultat. Trois ans plus tard, il sera dans le mythique "Théâtre des Rêves" avec un enjeu similaire au bout. Il s'appuiera sur ses compatriotes Stéphane De Almeida et Jonas Erni. Le quatrième officiel sera un autre Suisse, Lionel Tschudi. A la vidéo, nous retrouverons Fedayi San et Christian Dingert.

Arbitre expérimenté (36 ans), monsieur Schärer s'est forgé une belle réputation sur la scène européenne. Il était au centre de plusieurs affiches en C3, mais aussi en Ligue des champions, cette saison. On l'a également vu aux commandes de la dernière Supercoupe d'Europe en août 2024 entre le Real Madrid et l'Atalanta.