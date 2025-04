Manchester United - OL : 2 500 Lyonnais à Old Trafford

Jeudi soir, l'OL jouera l'une des plus grandes rencontres de sa saison à Old Trafford. 2 500 supporters pousseront en sa faveur contre Manchester United

La semaine dernière, 2 800 Anglais ont pris place dans les travées du Parc OL. Ce jeudi, pour le match retour, de nombreux supporters lyonnais seront à Old Trafford pour pousser Alexandre Lacazette et ses partenaires. Les prévisions font état de 2 500 Rhodaniens présents dans le mythique "Théâtre des Rêves". Un déplacement unique pour beaucoup d'entre eux.

Ils ne seront pas de trop pour encourager Paulo Fonseca et ses troupes dans un stade pouvant recevoir environ 75 000 spectateurs. Si ces dernières semaines, les fans des Red Devils ont peu l'occasion de s'enflammer, ils voudront sans doute donner de la voix pour aider leurs protégés à atteindre les demi-finales de la Ligue Europa.

Poids de l'histoire contre insouciance

Charge aux footballeurs de l'OL de passer outre ce contexte, ou de s'en nourrir. La première manche (2-2) a montré qu'ils n'avaient pas à être impressionnés par les coéquipiers de Bruno Fernandes. Face au poids de l'histoire néanmoins, Nicolas Puydebois rappelait une chose très importante dans Tant qu'il y aura des Gones. "On se fait un monde de l'ambiance à Old Trafford, mais ce ne sont pas les spectateurs les plus virulents d'Angleterre, ce ne sont pas eux qui te mettent le plus de pression, expliquait l'ancien portier, qui a disputé une rencontre dans cette enceinte. C'est impressionnant car ils sont 60 000 et qu'on a l'impression d'être proche d'eux."

Et si cela ne suffit pas à se défaire de la pression, le groupe pourra s'appuyer sur ses hommes d'expérience. Nemanja Matić, notamment, qui a passé cinq ans dans cette formation mancunienne (2017-2022). Le Serbe aura sans doute des conseils à prodiguer aux plus jeunes.