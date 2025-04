OL - Manchester United : 2800 Mancuniens attendus au Parc OL

Rasmus Hojlund (Manchester United) retenu par Igor Zubeldia (Real Sociedad) (Jose Breton / NurPhoto via AFP)

À la veille de la réception de Manchester United, le parcage du Parc OL sera complet. 2800 supporters anglais sont attendus.

C’est à cet instant le match de l’année pour l’OL et ses supporters. Ce jeudi, les hommes de Paulo Fonseca reçoivent Manchester United (10/04, 21h) dans un stade qui devrait afficher complet. Laurent Prud’homme a d’ailleurs confirmé la présence de plus de 58 000 supporters à Décines. Le guichet fermé semble donc inévitable. Pour venir garnir encore davantage les travées du stade, 2800 supporters mancuniens déferleront entre Rhône et Saône, comme le club l’a soufflé à Olympique-et-Lyonnais.

La Ligue des champions en ligne de mire

Une ferveur qui démontre toute l’importance de cette rencontre. Tant pour le prestige que le sportif. Manchester United est en effet toujours englué à une triste 13ᵉ place en championnat. Le club anglais n'a plus la possibilité d'accrocher une place européenne en Premier League. Il misera donc tout sur cette compétition pour revenir en Ligue des champions.

La masse de supporters anglais qui traverseront la Manche est donc liée à l’impératif de sacre en Ligue Europa cette saison. Une forte pression sur les épaules des coéquipiers de Bruno Fernandes qu’il faudra assumer dès ce jeudi. Pour autant, ils se sentiraient "supérieurs" aux Lyonnais, comme l'a confié Andre Onana ce lundi. Nul doute donc que la motivation des Rhodaniens sera élevée pour les faire mentir et réjouir les dizaines de milliers de supporters présents.