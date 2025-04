Ligue Europa : l'OL veut briser sa série contre Manchester United

Ce jeudi et le 17 avril prochain, l'OL et Manchester United s'affronteront en quarts de finale de la Ligue Europa. Une confrontation qui ne sera pas une première pour les deux équipes et qui n'a jamais souri aux Lyonnais.

L'attente va bientôt prendre fin. Ce jeudi, l'OL reçoit Manchester United au Parc OL pour le quart de finale aller de Ligue Europa. Opposés au tombeur de la Real Sociedad (5-2 au cumul des scores), les Lyonnais devront être sérieux pour décrocher leur billet pour les demi-finales de la compétition. Dans le passé, les derniers affrontements entre Lyonnais et Mancuniens ont souvent tourné en faveur des Anglais.

C'est une statistique qui pourrait bien faire trembler les Rouge et Bleu. En effet, avec trois victoires et deux matchs nuls, les Mancuniens sont toujours invaincus face à l'Olympique lyonnais. Les deux premiers affrontements entre ces deux équipes remontent à 2004. Lors de la phase de poules de la Ligue des champions, Lyon et Manchester s’étaient affrontés à deux reprises lors de la phase de poules.

Un dernier affrontement en amical à l'été 2023

En septembre, Gones et Red Devils avaient partagé les points (2-2). Lors du match retour en novembre, United s'était imposé à Old Trafford (2-1) grâce à Gary Neville et Ruud van Nistelrooy, déjà double buteur lors du premier match, gâchant la titularisation de Nicolas Puydebois. En 2008, l'OL et Manchester United se retrouvaient en huitième de finale de Ligue des champions. Lors du match aller à Gerland, les hommes d'Alain Perrin étaient passés tout près de l'exploit, mais Carlos Tevez avait sauvé son équipe à la 87e minute (1-1). Au match retour, un certain Cristiano Ronaldo avait offert la qualification à son équipe (41e).

Le dernier duel entre les deux équipes était en juillet 2023 lors d'un match amical. Après une rencontre dans laquelle les Gones n'avaient pas existé, les Anglais s'étaient facilement imposés à Édimbourg (1-0). Ce jeudi, les joueurs de Paulo Fonseca espèrent vaincre le signe indien et prendre une option sur la qualification.