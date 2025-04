Ce mercredi matin, les joueurs de l’OL se sont entraînés une dernière fois avant le grand choc contre Manchester United. Alejandro Gomes Rodriguez, Mathys de Carvalho ou encore Téo Barisic sont venus garnir les rangs lyonnais.

Il faisait grand beau au-dessus de Décines ce mercredi en fin de matinée. Est-ce le signe d’évènement heureux à venir ? Tout un club l’espère jeudi soir au moment du coup de sifflet final contre Manchester United. L’OL n’aura fait que la moitié du chemin, mais les Lyonnais espèrent prendre une option sur la qualification pour les demi-finales de Ligue Europa. La partie ne s’annonce pas aisée, mais les hommes de Paulo Fonseca ont des arguments à revendre. Même avec les absences, contraignantes, de Malick Fofana et Ernest Nuamah. Les deux ailiers vont clairement manquer pour ce match aller contre les Red Devils, mais Fonseca espère trouver la parade pour contrer son compatriote Ruben Amorim.

Une récompense à l'entraînement, en attendant mieux ?

En attendant de connaitre le groupe définitif retenu pour ce match contre Manchester United, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont entraînés une dernière fois ce mercredi matin dans leur centre d’entraînement. Au milieu des cadres du vestiaire, quelques jeunes ont eu la chance de pouvoir participer à la préparation de ce choc européen. En plus d’Enzo Molebe, devenu un habitué des lieux, Téo Barisic a enchaîné une nouvelle présence, tout comme Alejandro Gomes Rodriguez, buteur samedi avec la réserve contre Hauts-Lyonnais, et Mathys de Carvalho, capitaine et auteur de deux passes décisives durant ce même match. À l’heure de savoir si la jeunesse peut compenser les absences de Fofana et Nuamah en match, Paulo Fonseca continue au moins de faire appel à ces jeunes à l’entraînement.