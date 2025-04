OL - Manchester United : la jeunesse mobilisée ?

Privé de Nuamah et Fofana, l’OL manquera très certainement de profondeur dans son jeu ces prochaines semaines. Paulo Fonseca fera-t-il donc un coup de poker dès ce jeudi en misant sur la jeunesse ?

Deux pertes considérables pour le jeu offensif lyonnais coup sur coup. Lundi, l’Olympique lyonnais a annoncé la rupture du ligament croisé d’Ernest Nuamah. Indisponible pendant plusieurs mois, le Ghanéen manquera la fin de saison lyonnaise. Il rejoint à l’infirmerie Malick Fofana, touché au genou en début de trêve internationale et encore indisponible une petite dizaine de jours. Ces deux blessures interviennent au pire moment pour Paulo Fonseca et son staff. Ce jeudi, l’OL reçoit du lourd à Décines : Manchester United. Pour ce quart de finale aller de Ligue Europa, les Rhodaniens devront faire sans véritable joueur de profondeur offensivement. Une situation qui va contraindre le technicien portugais de l’OL à repenser son attaque en misant, pourquoi pas, sur la jeunesse.

Ce lundi, lors de notre émission hebdomadaire "Tant qu’il y aura des Gones", nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont envisagé la possibilité de lancer des jeunes. À l’image d’Enzo Molebe, pour qui le groupe professionnel est désormais chose commune, la jeunesse pourrait être mise à contribution. D’autant plus qu’il faudra enchaîner quatre rencontres en onze jours et que les organismes pourraient être mis à mal. Néanmoins, nos deux anciens joueurs professionnels se sont montrés unanimes : si Enzo Molebe doit jouer en Ligue Europa, cela ne doit être qu’ "en cours de match".

La titularisation, un cadeau empoisonné ?

Nicolas Puydebois se souvient encore de l’ambiance impressionnante à Old Trafford, qu’il a connue en 2004. L’ancien portier lyonnais (2002 – 2005) l’affirme : "Pour l’avoir vécu, c’est impressionnant de rentrer à Old Trafford. Même à la maison, ça reste compliqué pour un jeune d’être titulaire". Selon lui, comme Enzo Reale, titulariser Molebe sur ce genre de rencontres ne servirait qu’à l’envoyer au casse-pipe.

Néanmoins, l’ancien Lorientais estime qu’il faudra nécessairement apporter de la fraîcheur. Le jeune attaquant lyonnais pourrait alors être mobilisé. "En perdant de la profondeur, ce serait peut-être le moment de le faire jouer. Ne pas le mettre à ce moment-là, ce serait lui faire comprendre qu’il ne jouera jamais à l’OL". Ces jeunes poussent pour avoir du temps de jeu, mais sur le plateau de TKYDG, l'opportunité devrait avant tout se faire à Auxerre, dimanche. "Il y a peut-être moins de pression pour débuter, même si ça reste un match de Ligue 1."

Enzo Molebe a déjà pu disputer ses premières minutes en Europa League cette saison, face à Qarabag (4-1). Et d’autres qui intègrent de plus en plus les séances d’entraînement des joueurs professionnels. C’est le cas de Téo Barisic ou encore Alejandro Gomes Rodriguez, 16 ans, et de nouveau buteur avec la réserve ce week-end.