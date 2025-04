Daniëlle van de Donk buteuse lors de Pays-Bas – Viet Nam (Photo by Sanka Vidanagama / AFP)

Pour les derniers matchs de la trêve internationale, les joueuses de l’OL ont plutôt été ménagées par leurs différents sélectionneurs. Néanmoins, Daniëlle van de Donk a réussi à trouver la faille avec les Pays-Bas tandis que Selma Bacha a participé à la qualification des Bleues en Ligue des Nations.

Joe Montemurro a dû scruter avec attention les derniers matchs internationaux et a sûrement dû être content de voir qu’il n’y a pas eu de casse mardi soir. Il faut dire que les dernières internationales de l’OL féminin ont plutôt connu de petits temps de jeu. Seules Dumornay, Van de Donk et Bacha étaient titulaires mardi sur les onze Lyonnaises sur le pont. Un bon point dans le processus de récupération que va mettre en place le staff de l’OL même si les 90 minutes de l’Haïtienne et de la latérale française restent un point noir.

Au moins, Selma Bacha en a profité pour se montrer décisive une deuxième fois en deux matchs. Après un but contre la Suisse, l’ancienne du FC Gerland a délivré une passe pour Clara Mateo et le deuxième but français contre la Norvège, privée d’Ada Hegerberg. Dans cette victoire 2-0 qui permet aux Bleues de se qualifier pour les demies de Ligue des Nations, Amel Majri n’a joué que cinq minutes quand Eugénie Le Sommer est restée sur le banc.

Des temps de jeu assez faibles

Un deuxième match avec zéro minute, ce fut aussi le cas pour Vanessa Gilles dans la défaite du Canada contre l’Argentine et de Tarciane dans la revanche brésilienne contre les États-Unis (1-2). Lindsey Heaps est, elle, entrée à la 56e minute côté américain. Les temps de jeu ont été disparates dans les rangs des internationales lyonnaises, à l’image des vingtaines de minutes pour Sara Däbritz (victoire 6-1 de l’Allemagne), Sofie Svava (défaite 3-0 du Danemark) et de Damaris. La milieu a vu du banc le but inscrit par sa coéquipière Daniëlle van de Donk dans la victoire 3-1 des Pays-Bas. Retour prévu ce mercredi à Décines pour commencer la préparation du Paris FC, samedi (21h).