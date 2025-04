À vingt-quatre heures du quart aller entre l’OL et Manchester United, Laurent Prud’homme a fait une grosse annonce concernant l’affluence. Le Parc OL devrait signer son record pour un match de foot avec plus de 58 000 spectateurs attendus.

L’attente est longue et les supporters de l’OL ont clairement du mal à cacher leur impatience. Elle était dans toutes les têtes, mais la victoire contre Lille samedi a fait définitivement basculer tout un environnement lyonnais vers la double confrontation contre Manchester United. Ce jeudi (21h), les Red Devils débarquent dans la capitale des Gaules pour le quart de finale aller de Ligue Europa. Le nom est clinquant avec un club vainqueur à trois reprises de la Ligue des champions, mais l’heure n’est pas au complexe d’infériorité dans les rangs rhodaniens. Manchester est certes invaincu en Europe, mais le club anglais pointe à la 13e place en Premier League et l’espoir d’une qualification pour le dernier carré est bel et bien là à l’OL.

Record pour une manifestation sportive ?

Il y a deux confrontations à gérer de la meilleure des manières pour y parvenir dont le très important match à aller à Décines. À grande affiche, grosse affluence et le Parc OL ne dérogera pas à la règle ce jeudi. Malgré une billetterie ouverte en priorité aux plus fidèles, le stade sera comble contre Manchester United et devrait même s’offrir un record à la clé. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Laurent Prud’homme, ce mercredi matin, chez nos confrères de Radio Scoop. "Ça va être un record d'affluence pour le Parc OL. On sera à plus de 58.000 spectateurs. C'est exceptionnel. Il y aura un record historique d'affluence pour ce quart de finale de Ligue Europe. Le stade sera à guichets fermés."

Reste désormais à savoir si ce sera un record pour un match de foot ou pour un évènement sportif. Le 18 septembre 2022, la réception du PSG avait rassemblé 58 230 spectateurs quand la demie de Top 14 entre le LOU et Montpellier avait attiré 58 664 personnes à Décines.