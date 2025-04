Clinton Mata face à Mason Mount lors de l’amical Manchester United – OL (Photo by Malcolm Mackenzie / ProSportsImages / DPPI via AFP)

Après un mois d’attente, la double confrontation entre l’OL et Manchester United va enfin arriver. Remis en confiance par le succès contre Lille, les Lyonnais ont une carte à jouer. En tout cas, les anciens du club voient un quart de finale équilibré dans lequel l’OL a toutes ses chances.

Deux saisons que les supporters de l’OL attendaient ça. L’atmosphère de la coupe d’Europe a certes repris possession du Parc OL depuis septembre et le premier match de poule contre l’Olympiakos, mais jeudi soir, le Grand Stade retrouvera ses habits des grands soirs. Trois semaines après la qualification contre le FCSB, l’OL reçoit jeudi (21h) Manchester United. Cette affiche replonge forcément les plus anciens dans les souvenirs de 2004 et de 2008. De l’eau a coulé sous les ponts depuis et ce qui était une affiche de Ligue des champions à l’époque se joue aujourd’hui en Ligue Europa.

Le signe de deux clubs qui sont à la recherche de la gloire d’antan, mais qui voient aussi dans cette compétition européenne le moyen de pouvoir retrouver la C1 la saison prochaine. Si les Lyonnais ont encore la Ligue 1 pour l’espérer, pour Manchester United, la Ligue Europa est certainement l’unique objectif qu’il reste dans cette fin de saison. "C'est un match très important pour les deux équipes parce que Manchester en a besoin. Les Anglais sont un peu à la traîne en championnat donc misent énormément sur la Coupe d'Europe pour essayer de se qualifier en Champions League, aller au bout et la gagner", nous a confié Clément Grenier en marge d’OL Légendes.

Gonalons : "L’expérience ne s’achète pas et les Lyonnais en ont"

Ce jeudi, le Parc OL sera comble et revivra une soirée comme il en manque tant depuis quelques années à Décines. Manchester United a beau ne plus être le cador des années 2000-2010, il reste une institution européenne qu’il ne faut pas prendre à la légère. L’histoire parle pour les Red Devils et au coup d’envoi, l’expérience sera très probablement côté mancunien. Néanmoins, l’OL n’a pas à s’avancer avec un complexe d’infériorité. La saison est certes faite de montagnes russes, mais les joueurs de Paulo Fonseca ont montré depuis dix matchs qu’ils avaient la capacité à se mettre au niveau de l’exigence européenne.

Un point fondamental au moment de se frotter aux coéquipiers de Bruno Fernandes et surtout de viser le dernier carré de la Ligue Europa. "Je pense que les huit équipes se valent, ça va encore une fois se jouer sur des détails, il faudra que ça bascule du bon côté, mais je pense que l'OL peut faire quelque chose, soutient Maxime Gonalons. On dit toujours que l'expérience ne s'achète pas, l'OL notamment en Coupe d'Europe n'a pas à rougir de toutes les équipes qui restent dans ces phases finales. Il n'y a pas de quoi être inquiet et plutôt être positif." Huit ans après la demi-finale perdue contre l’Ajax Amsterdam, le "plus gros regret" de la carrière de l’ex-capitaine, l’OL espère retrouver le dernier carré de la Ligue Europa.

Cris : "Cette équipe se transforme en Europe"

Si jouer sa qualification à Old Trafford "donne un petit avantage à Manchester United", Clément Grenier estime que l’arrêt du but à l’extérieur limite cet impact. L’ancien milieu de l’OL souhaite que ses anciens coéquipiers Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso "gèrent le mieux possible le match aller. C’est celui-ci le plus important pour l’OL", avant de penser à un retour où tout sera possible si l’OL est toujours en vie. Pour Cris, qui était de la dernière confrontation en 2008, il n’y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. "L’équipe se transforme en Coupe d’Europe donc la qualification est largement possible."

Est-ce que sortir Manchester United, treizième de Premier League, serait finalement un exploit ? "Oui quand même", ont répondu les anciens. "Ils sont invaincus en Ligue Europa et gagner à Manchester et se qualifier face à cette équipe-là, si c'est le cas, oui forcément, ça sera un exploit tout de même parce que ça reste Manchester avec un palmarès assez impressionnant." Avant de voir si loin, tous veulent avant tout vibrer de nouveau. Comme les plus de 57 000 Lyonnais qui prendront place au Parc OL, jeudi soir.